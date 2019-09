El FIT porteño contra el ‘voto útil’: no hace falta “elegir a Lammens para derrotar a Larreta”

Gabriel Solano, candidato a jefe de Gobierno del Frente de Izquierda Unidad, presentó esta tarde la plataforma de la lista para la Ciudad de Buenos Aires, en una exposición con 500 jóvenes y trabajadores en el Centro Armenio de esta capital.

Solano destacó que la Ciudad de Buenos Aires no está exenta de la crisis social que se vive en el país y que sufre las consecuencias del “ajuste macrista”: según advirtió “los tarifazos, la inflación, la devaluación y el recorte en salud y educación golpean de lleno en la Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre la elección, Gabriel Solano denunció el "chantaje kirchnerista al electorado, a quien le quiere hacer creer que si no vota por su lista el 27 octubre ganará Larreta". Ante esto señaló que “para que Larreta no gane el 27 de octubre lo que importa es que no llegue al 50% de los votos. En ese sentido da lo mismo que se vote por Lammens, Tombolini o el Frente de Izquierda-Unidad. Pero no da lo mismo si se quiere defender a los trabajadores, las mujeres y la juventud. Ahí el único programa que da cuenta de esa necesidad es el del FIT-U”.

Describió que “aquí, la mitad de los trabajadores gana menos de $25.000 y que “el acceso a la vivienda es prohibitivo y la salud y educación públicas se derrumban”. También denunció “un fuerte avance represivo: desde las pistolas Táser y el reforzamiento de la Policia de la Ciudad para reprimir la protesta social hasta la doctrina Chocobar”.

Según Solano, Buenos Aires “es una ciudad para especuladores inmobiliarios, para banqueros y grandes empresarios, que reciben beneficios de todo tipo –lo mismo que las iglesias católica y evangelista-, no para quienes vivimos y trabajamos en ella.”

“Larreta es Macri. Pero Matías Lammens es Alberto Fernández, quien postula mantener a la Argentina bajo la égida del FMI, saludó la devaluación del peso luego de las PASO, promueve una reforma laboral mediante la flexibilidad de los convenios colectivos de trabajo y plantea ahora un pacto social para congelar las paritarias de la mano de la burocracia sindical”, introdujo Solano con la idea de conectar la política de la Ciudad con los trazos gruesos de la situación nacional.

Metido ya en el distrito porteño, el candidato del PO en el FIT criticó que “el programa de Lammens es una ciudad empresarial, basada en beneficios impositivos para empresas, algo que de hecho ya está haciendo Larreta y antes Macri con la creación de distritos en distintas zonas de la Ciudad. Estos benificios no redundaron en la creación de empleo ni tampoco en mayores inversiones, como lo prueba el estancamiento de la cantidad de puestos de trabajo. Lammens pide a gritos beneficios para las PYMES, ocultando que entre éstas se encuentran empresas que facturan hasta 1.700 millones de pesos anuales y pueden tener un plantel de hasta 600 trabajadores”.

“La contracara de la Ciudad empresarial es la precariedad laboral de los trabajadores, que afecta desde los trabajadores de la construcción, pasando por las pibas y pibes de las plataformas, hasta los agentes de tránsito e incluso a las trabajadores de la cultura. La ‘agenda de futuro’ que presentó Lammens junto a Alberto Fernández en el día de hoy es un eufemismo que encubre más trabajo precario, privatización de la salud y reformas anti-educativas, en línea con los planteos de los organismos de crédito internacionales como el Banco Mundial y el FMI.”, sostuvo.

Según Solano, “el programa del Frente de Izquierda-Unidad está ordenado bajo un principio opuesto” a las ideas que le atribuye a Lammens y Larreta.

Propuso, así, “pasar a planta permanente a todos los trabajadores del estado municipal” y “el blanqueo general bajo el convenio colectivo respectivo de todos los precarizados del sector privado”.

Entre otras, el FIT propone un “aumento salarial de emergencia y la reapertura de las paritarias”. Sobre la vivienda, “planteamos la anulación de las 300 hectareas vendidas por Macri y Larreta para ser usados para la construcción de viviendas a cargo del Estado y espacios verdes”.

En materia educativa “la nacionalización del sistema, terminando con la fragmentación que impone la educación privada, que en la Ciudad ya tiene más establecimientos que el Estado”. También “un plan de construcción de escuelas, para superar la faltante de vacantes, y la anulación de la llamada Secundaria del Futuro, que encubre una descalificación pedagógica enorme”.

Solano apuntó que pretende “la aplicación efectiva de la “Educación Sexual Integral” (ESI) en las escuelasy para la salud “un sistema integrado, el pase a la carrera profesional de las enfermeras y enfermeros y la anulación del decreto del 5x1 que cierra varios hospitales monovalentes”.

En la presentación, Solano estuvo acompañado por la candidata a vicepresidenta del frente a nivel nacional, Romina Del Plá. Myriam Bregman y Vanina Biasi, que encabezan la lista a diputadas nacionales del distrito, enviaron su saludo por medio de un vídeo, ya que se encontraban participando del debate organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la Facultad de Derecho de la UBA, dijeron desde el FIT.