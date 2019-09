Gendarmería en Vaca Muerta ya genera nueva grieta

La resolución que permite a Gendarmería sumarse a las fuerzas policiales provinciales para custodiar Vaca Muerta ya generó revuelo y cruces internos en el sector petrolero.

Las autoridades de Neuquén se mostraron en contra de la intromisión de Gendarmería. "Se atribuyen facultades por resolución de un ministerio o que bien son de las provincias , o del Congreso o tan solo pueden ser dispuestas por una orden judicial ante una situación concreta", indicó Vanina Merlo, ministra de Seguridad de la provincia.

"Es un avasallamiento", dijeron desde el gobierno de Omar Gutiérrez.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, opinó en declaraciones radiales que no está de acuerdo con la intervención si es que Gendarmería va a reprimir.

Mirá también Fuego y piedrazos en la Legislatura de Chubut por la muerte de dos docentes El reclamo se intensificó luego de que se conociera el fallecimiento de dos docentes que volvían de un plenario. Hace nueve semanas que no se dictan clases en la provincia.

"No tengo problema con que Gendarmería venga a custodiar los yacimientos, está bien, que vengan. Pero tiene que haber una explicación, porque si vienen a reprimir los conflictos sociales, les digo que no. No hay ningún tipo de emergencia en Neuquén, está todo tranquilo", dijo el sindicalista y senador nacional.

Pereyra agregó que lo sorprendió la Resolución 768, publicada ayer por el Ministerio de Seguridad, en especial porque fue de manera intempestiva.

Por el contrario, desde las empresas la resolución de Patricia Bullrich fue bienvenida. El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, afirmó que la formación Vaca Muerta posee "instalaciones estratégicas".

"Si hay algún problema ahí se puede cortar el gas o la electricidad en todo el país, así que bienvenida sea la prevención", planteó en la presentación de la Argentina Oil & Gas, que se realizará la semana que viene en La Rural.

Enrique Thomas, secretario de Gestión Federal del Ministerio de Seguridad, explicó: "En principio son unos 200 gendarmes, la fuerza está actuando en Vaca Muerta pero ahora vamos a concretar recursos, logística e infraestructura básica con ayuda de alguna empresa, como YPF", amplió el funcionario en una entrevista radial.