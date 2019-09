Economía y política Martes 17 de Septiembre de 2019

Crisis en Chubut: siguen las protestas, pero el gobernador quiere duplicarse el sueldo

Hace más de un mes no hay clases, no funciona la Justicia y hay movilizaciones en las principales ciudades porque no se pagan los salarios provinciales. Sin embargo, hoy el gobernador Mariano Arcioni envío un proyecto a la Legislatura para subir su sueldo en un 100%.