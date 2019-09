Las reservas perforaron los u$s 50.000 millones por primera vez en el año

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) retrocedieron u$s 117 millones hoy para quedar en los u$s 49.968 millones y alcanzar así su valor más bajo del año. Las tenencias de la entidad conducida por Guido Sandleris sufren a diario la erosión por la intervención en el mercado cambiario, la salida de depósitos en dólares y vencimientos de deuda del Tesoro que no pueden ser refinanciados por la crisis de confianza en la capacidad de pago del país.

Por primera vez en el año las reservas terminaron debajo de los u$s 50.000 millones, algo que no pasaba desde el 20 de diciembre del año pasado, un día antes de que entrara uno de los desembolsos del FMI acordados en 2018.

En lo que va del año, las reservas pierden u$s 15.838 millones, a pesar de préstamos desembolsados por el Fondo por un total de u$s 14.465 millones en el período.

En verde, serie diaria de reservas del Banco Central.

Desde su récord del 9 de abril pasado, día en que se acreditó un giro del organismo internacional por casi u$s 11.000 millones, las arcas del BCRA vieron salir u$s 23.385 millones.

El principal factor de variación de las reservas del BCRA es el pago de deuda pública. Con datos actualizados al 11 de septiembre, en lo que va del año el rubro "otras operaciones del sector público" generó un rojo de u$s 23.385 millones para las arcas de la entidad.

Con el mercado de deuda voluntaria cerrado, cada vencimiento del Tesoro y otros estados subnacionales en moneda extranjera supone una caída de reservas. Para evitar que eso pase, Hacienda debería refinanciar esos pagos con nuevas emisiones de deuda, pero esa alternativa se volvió demasiado cara luego de la crisis de balanza de pagos de 2018 y totalmente imposible tras las PASO de agosto (de ahí que se "reperfilaran" vencimientos de Letes en dólares que ningún inversor suscribió a pesar de tasas récord).

Otro factor que pesó sobre el nivel de reservas, y que ganó relevancia luego de las primarias de agosto, es "efectivo mínimo", un concepto que a a grandes rasgos se mueve según la dinámica de depósitos en dólares en bancos.

Como los bancos encajan en el BCRA cerca de la mitad de los dólares que los ahorristas depositan, se computan como parte de las reservas brutas (no de las netas, que son las que el BCRA puede usar a discresión, por ejemplo, para contener al dólar) y sirven para que los bancos respondan a sus ahorristas.

En el año, efectivo minimo explica una salida neta de u$s 6201 millones como resultado de el crecimiento gradual de depósitos en dólares hasta el 9 de agosto pasado, punto a partir del cual muchos ahorristas fueron a los bancos para sacar sus divisas del sistema (entre el 9 de agosto y el 12 de septiembre los depósitos en dólares del sector privado cayeron u$s 9789 millones, el 30% del total).