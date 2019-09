Maradona, Scola, los ídolos deportivos y el contrato social

Este fin de semana, la Argentina volvió a mostrar en el espejo de la pasión deportiva a dos de sus grandes figuras: Diego Armando Maradona y Luis Alberto Scola.

Ambos fueron protagonistas en sus diferentes roles, el primero como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata y el segundo, como capitán y uno de los artífices del subcampeonato mundial de básquetbol en China 2019.

Sus historias personales sirven para dimensionar en perspectiva a dos perfiles de alta exposición que se reflejan como faros al resto de la sociedad.

El Maradona jugador tuvo una envergadura muy superior a su carrera como entrenador. En 2017, lo recibieron en Calcuta (India) con una estatua de 10 metros de altura mostrando su imagen levantando la Copa del Mundo de México 1986. “Yo les agradezco mucho el cariño que tienen por mí, porque lo que ustedes vieron en los videos, eso uno lo lleva dentro de toda el alma. Yo no soy Dios, soy un simple jugador que hizo sonreír a la gente en un campo de fútbol”, dijo emocionado ante miles de aficionados, en la previa a disputarse un partido a beneficio.

A lo ancho y a lo largo del mundo, así como en el barrio de La Paternal, cerca del estadio de Argentinos Juniors que lleva su nombre y, en la ciudad de Nápoles, inmensos murales y estatuas a su semejanza, rememoran las épicas batallas futbolísticas del “D10S”.

La actualidad lo encuentra en el club platense, que vía Twitter celebró su arribo: “Bienvenido. Cada rincón del club más hermoso del mundo te saluda”. El “Lobo” es el tercer equipo argentino que dirigirá Maradona, a los 58 años, anteriormente estuvo en Deportivo Mandiyú de Corrientes (1994) y en el Racing Club de Avellaneda (1995). “Estamos un momento difícil y necesitamos alguien grande y superador. Nunca imaginamos que semejante figura nos diera esta respuesta”, dijo el presidente Gabriel Pellegrino.

Su anterior paso como DT en los Dorados de México, (segunda división), le habría reportado por 11 meses de contrato u$s 1,6 millones, según Record, (unos u$s 150 mil mensuales), ubicándose en el ranking como el segundo DT mejor pago del fútbol azteca. Su vinculación con el club de Sinaloa no le privó de continuar como presidente honorario del Dynamo Brest de Bielorrusia, club fundado en 1960, que le habría asegurado unos 20 millones de dólares por 3 años.

A fines de julio pasado, Maradona debió someterse a una operación quirúrgica (implante de prótesis en su rodilla derecha), hallándose todavía en etapa de rehabilitación. Si bien Gimnasia perdió 1-2 con Racing este domingo, sus directivos piensan en salvarse del descenso dado que ocupan el último lugar en la tabla de posiciones. En sólo una semana, se obtuvieron ingresos adicionales por cuotas de socios, venta de camisetas, derechos de publicidad y marketing, que servirán para mejorar su asfixiada economía. Gracias al “efecto Maradona”, cerca de 25 mil hinchas fueron al primer entrenamiento para saludar al DT.

Días atrás, cuando su contratación como DT de Gimnasia ya era un hecho, el DIEZ apuntó: “Blatter y Grondona apuraban a los dirigentes para que no me contrataran en Argentina”.

Después del sonado caso “FIFAgate”, Maradona también se sintió reivindicado luego de sus reiteradas y nunca atendidas denuncias de corrupción contra Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, destituido tras el escándalo de los sobornos para la asignación de las sedes de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

El otro protagonista, el también legendario Luis Scola, lideró de forma magnífica a una “nueva generación dorada” en el mundial de básquetbol de China. Tras seis victorias al hilo, venciendo a Serbia y Francia, la Selección Argentina logró el subcampeonato, volviendo a jugar una final tras 17 años.

“Luifa” se inició en el Club Ciudad de Buenos Aires, a los 6 años de edad. A los 15 años llegó a Ferro Carril Oeste donde jugó sus primeras tres temporadas de forma profesional. Luego de su paso por clubes europeos, hacia fines de los años 90, incursionó en la NBA de EE.UU., donde jugó 10 temporadas para distintas franquicias.

Tras su gran desempeño en la semifinal contra Francia, donde con su dorsal número “4” sumó 28 puntos y 13 rebotes, a sus 39 años, recibió elogios de todo el mundo del básquet. Solomon Hill, quien fuera su compañero en los Indiana Pacers publicó en Twitter: "No puedo estar más feliz por Scola. Era la única persona por la que teníamos que cerrar la cancha. En el equipo bromeábamos acerca de cerrarla en realidad para que se pudiera tomar un día libre". Y concluyó con un hasthag: #LeyendaViviente. El triunfo frente a Serbia lo convirtió en el jugador con más partidos en la historia de los mundiales.

A mediados de 2014, a causa del descalabro financiero de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), fue quien junto con otros integrantes de la Generación Dorada (Manu Ginobili, Oberto, Nocioni, Prigioni), en un caso inédito, lograron el paso al costado de las autoridades que estaban bajo sospecha por manejos desprolijos que ocultaban una millonaria deuda. Durante dos años los basquetbolistas reclamaron una auditoría que nunca llegó. “Si no juego el Mundial, será por culpa de una gestión horrenda. Lo único que podemos hacer es elegir ser cómplices o no, si cerramos los ojos y miramos para adelante, seguirá pasando”, había advertido el capitán albiceleste a la salida de una reunión del conjunto nacional, en las vísperas del inicio del Mundial de España.

A partir de entonces, el básquetbol argentino logró una organización más fiable, previsible y transparente.

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche plantea en su obra “El crepúsculo de los ídolos” (1887), que “hay más ídolos que realidades en el mundo: este es mi “mal de ojo” para este mundo, este es también mi “mal de oído”.

Maradona desde niño mostró su habilidad casi sobrenatural y hoy se le reconoce un gran poder de motivación en medio de la improvisación. Scola siempre ha demostrado su vocación profesional en busca de la excelencia, a favor de la programación y supervisión de los proyectos. Si bien sus historias personales son diferentes, ambos estilos no deben ser interpretados como fatalmente antagónicos.

La idea del contrato social se estudia en las ciencias políticas y el Derecho, como un fenómeno de raíz sociológica. Se trata de una teoría que busca explicar el origen del Estado, cuando los seres humanos decidieron vivir en sociedad, estableciendo un pacto en común, con determinados derechos y obligaciones a cumplirse, con el fin de garantizar la buena convivencia.

Fue Jean Jacques Rousseau, en su obra titulada “El contrato social” (siglo XVIII), quien ahonda en el concepto, describiendo cómo la humanidad renunció voluntariamente a su estado natural, para someterse a las normas de la sociedad, con el objeto de procurarse beneficios recíprocos a través del intercambio.

Cuando desde un sector de la sociedad se reaviva la idea de establecer “un nuevo orden o pacto social”, resulta oportuno dar una mirada a nuestros ídolos deportivos, replicando de cada uno lo mejor de sus fortalezas y dejando de lado sus flaquezas. A esta altura del siglo XXI se aprecian valores no negociables a la hora de elegir un modelo de superación a seguir por las futuras generaciones.