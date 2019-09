Crece la mora en todos los eslabones de la cadena financiera

Un informe del Banco Central, un mensaje de una compañía a la Comisión Nacional de Valores, la reducción del crédito de una tarjeta de fidelización; todo forma parte de una realidad que se extiende por toda la cadena de pago.

El crecimiento de la morosidad se fue intensificando en los últimos meses. Según informó el Banco Central la mora de las empresas a los bancos está en su mayor nivel de los últimos doce años y alcanzó al 4,6% en julio, justo antes de las elecciones PASO y la previa al crack que sufrió la economía.

Pero la mora que ya se mostró de parte de las compañías con los bancos y sus acreedores se repita aguas abajo con la capacidad de cobro a sus propios clientes.

Un informe de la compañía de Gestión Corporativo -cobro de deudas- Martínez de Alzaga muestra que la curva de tendencia de falta de pago de parte de los individuos sigue siendo ascendente. Sólo en abril y mayo hubo una disminución en la morosidad, así como también en diciembre del 2018, pero julio retomó y se alcanzó un 36,22%. El tercer nivel más elevado de los últimos doce meses.

La compañía que opera en el cobro y recupero de deudas para todas las empresas de telecomunicaciones, varios bancos -incluyendo a los estatales Nación y Provincia- empresas de servicio y de consumo masivo; explica que la mora en el sector de telecomunicaciones alcanzó en la previa al crack de agosto un 47,7%, en retail 22%, en los bancos el 32,9%, en las financieras 27,8% y en las fintech 3,17 por ciento.

En todos los sectores analizados la diferencia entre la falta y el retraso en el los pagos de julio de 2018 con la de igual mes de 2019 muestra un crecimiento de alrededor de 10 puntos. Y a la hora de analizar las razones en primer lugar está el atraso a la hora de pagar salarios (42,8%) y en segundo que no le alcanza el salario para cubrir las deudas (35,8%). Sólo el 17,8% asegura no querer pagar y el 3,7% no paga por que perdió el empleo y no cuenta con recursos.