Pichetto: "Cristina debe estar arrepentida de haber elegido a Alberto Fernández"

Miguel Ángel Pichetto consideró que Cristina Kirchner "debe estar arrepentida" de haberlo elegido a Alberto Fernández como candidato a presidente del Frente de Todos, ya que -añadió- la ex presidenta "es una figura acostumbrada a la centralidad".

"Fue un movimiento táctico interesante aunque supongo que debe estar arrepentida", señaló en una entrevista con el canal América.

Para el senador nacional, el mensaje de la ex mandataria en las presentaciones de su libro Sinceramente a lo largo del país y "su visión minimalista de la economía, gravitaron fuerte en la sociedad".

"Ella debe estar analizando que podría haber ganado, y que quizás no tenía tanto un techo", consideró. Y agregó: "Cristina es una figura acostumbrada a la centralidad: es la que tiene el poder, los votos y la construcción parlamentaria más importante".

El problema de quién manda

Pichetto evaluó que los últimos años del kirchnerismo "no fueron inteligentes".

"Esa posición de creer que se puede sostener un esquema mágico del distribucionismo vacío y el igualitarismo estúpido no existe en ningún lugar del mundo", manifestó.

En esa línea, consideró que Alberto Fernández "tiene una visión más centrista que Cristina". Sin embargo, advirtió, "el problema es saber quién manda".

Por otra parte, se refirió a las chances del Gobierno de revertir el resultado adverso de las PASO.

"La única batalla que se pierde es la que no se da. Hay una posibilidad de recuperar votos: hay espacios que votaron castigando a Macri y pueden volver; hay muchos ciudadanos que no fueron a votar; mucha clase media no cree en las Primarias…", aseveró.

Y añadió que "su misión" es representar a "un peronismo democrático que existe en la Argentina y que no está contenido en La Cámpora".

La protesta social

"No creo que haya una hambruna parecida a la de un país africano, en Argentina funciona un sistema de seguridad social de una intensidad y de un costo extraordinario", dijo Pichetto.

Y señaló: "Esto nos limita para poder ayudar a las pymes, a la clase media, para mejorar el poder adquisitivo de la gente".

Finalmente, sentenció: "El problema de la pobreza tiene que ver con un proceso ligado al crecimiento, ligado a recuperar la cultura del trabajo, tiene que ver con que cuando suena el despertador a la mañana es para levantarse y trabajar y no para tomar mate en la cocina".