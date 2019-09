Para Alberto Fernández, el gobierno Macri "fue una estafa" y "una tragedia para la Argentina"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, pasa del silencio absoluto a las definiciones abarrotadas. En una entrevista con Viviana Canosa para su programa "Nada Personal", que se emite por canal 9, pasó de las críticas a Mauricio Macri, al respeto por Juan Grabois.

Sobre el Presidente y el Gobierno, Fernández lo describió como una “estafa a todo el pueblo argentino” y "una tragedia" para el país.

Luego aseguró que la actual crisis económica es "el resultado de la impericia de sus funcionarios" y que su espacio ha “palpado y verificado todas y cada una de sus mentiras”.

Además, negó haber hablado mucho con el Presidente: “No charlamos mucho con Macri” y reiteró que el mandatario "nunca" le consultó sobre las medidas económicas que a tomar: “Me avisó que iban a salir medidas acerca de las que me enteré a través de los medios”.

"Entiendo el malestar de la gente, pero les pido que no salgan, nunca estamos exentos de un loco que nos termine arruinando todo", aseveró al negarse a las protestas.

También habló de los incidentes: "son personas que necesitan llamar la atención. Yo puedo entender la desesperación, no entiendo el método".

En ese orden de cosas, habló de Juan Grabois: "Yo lo valoro mucho. No es nada de lo que dicen, es un hombre que ha dedicado su vida a preocuparse por los que no tienen".

Al ser consultado si los políticos son los que siempre usaron al pobre, Fernández lo negó rotundamente: "No, no, no, este nivel de ... no lo vimos nunca". Y agregó: "El Gobierno es incapaz de dar un trabajo, de mover una industria, de dar planes".

El no cree que sus declaraciones puedan incidir en los mercados, sino más bien que “lo que repercute es declarar el default dentro de moneda nacional”.

Sobre los controles de cambios, dijo: “Critiqué mucho aquel cepo y critico mucho este, al que llegamos por impericia. Dejaron salir dólares sin decir nada, decenas de miles. En ese contexto tuvo que salir a hacer esto“.