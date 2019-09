En el mundo empresario se habla más del gabinete de Alberto que de Macri

Los hombres de negocios perciben, sin ninguna duda, que las próximas seis semanas se volverán eternas. Es el tiempo que falta para llegar a la primera vuelta electoral, en donde esperan que el resultado ayude a despejar buena parte de la incertidumbre que hoy paraliza a la economía. Entre los controles de cambio y la suba de tasas que lanzó el Gobierno para estabilizar al dólar, están forzados a administrar sus compañías bajo un nivel de estrés que no esperaban volver a vivir. Como le sucedió al propio Mauricio Macri, habían dado por buenas las proyecciones que le anticipaban al Gobierno un resultado menos catastrófico en las PASO. Pero eso no sucedió y la reacción negativas de los mercados (excesiva para la mayoría) fue como si el techo se les cayera en la cabeza.

Hoy solo quieren que esa incertidumbre se disipe. No se habla ya de Macri en las mesas de trabajo, sino de cómo va a quedar parada la Argentina en un gobierno encabezado por Alberto Fernández. Las opiniones ahí aparecen más divididas. Un grupo considerable espera que aflore el populismo y avizoran un mediano plazo complicado, ya que le adjudican al Frente de Todos una menor chance de conseguir financiamiento privado voluntario. Eso impone la necesidad de conseguir una renegociación del acuerdo con el FMI en términos más favorables, lo cual es difícil, o a obtener nuevas cajas para fondearse. En esa línea algunos creen que el camino de la expropiación (que Crisitina Kirchner ya recorrió con YPF) no debería ser descartado, aunque no perciben con claridad si Alberto F. está dispuesto a ir por ese camino.

En todos esos análisis, se preguntan cuál será el rol futuro de Cristina Kirchner y qué papel jugará La Cámpora. Lanzados ya a apostar por la integración de un futuro gabinete. los ejecutivos entienden que las designaciones en el Ministerio de Justicia, en la agencia de inteligencia (AFI) y la AFIP, transmitirán una señal fuerte sobre qué se espera de cada área.

Sin embargo, también hay empresarios que creen que la macroeconomía presentará condiciones más favorables para el próximo gobierno, con un mundo con liquidez y tasas bajas, y con crecimiento moderado en EE.UU., Europa, Japón y China.

El candidato del FdT volvió a mostrar que no le sirve una herencia chamuscada antes de tiempo, y pidió evitar situaciones que llamen a la violencia, en una referencia directa a los incidentes que hubo en torno al acampe piquetero de ayer. Lo hizo tras mostrarse con representantes de la UIA, la CGT y gobernadores, una forma de remarcar qué canales de diálogo priorizará. El espacio para especular que sucederá el 28 de octubre todavía es mínimo. Pero al menos en la formalidad, la moderación sigue presente.