El karma de los ex presidentes y el sueño de un "país normal"

La célebre frase dice más o menos así: "Los ex presidentes son como un jarrón chino en una casa chica: suponen un gran valor pero nunca sabes bien dónde ponerlo sin que termine estorbando". La acuñó hace muchos años Felipe Gonzalez, el ex jefe del gobierno español, para describirse a sí mismo a la hora de la retirada, tras 13 años y medio al frente de La Moncloa. El síndrome del "jarrón" vendría a ilustrar lo que sucede en la vida de un mandatario cuando cumple su ciclo en el poder, aunque parece aplicar más que nada a aquellos ex presidentes que dejan detrás de sí cierta estabilidad y bonanza en un "país normal", que no es el caso en la Argentina, convengamos.

Porque hay que sentarse a imaginar por un momento lo que siente un hombre de Estado cuando le toca atravesar el trago amargo de dejar de ser centro de la atención pública para convertirse de nuevo en ciudadano, ya no diría de a pie, pero al menos sí sin los honores y privilegios que recibía cuando ostentaba la máxima magistratura de la Nación.

Es cierto; en "países normales" muchos ex mandatarios al principio "somatizan" la pérdida del poder y les toma un tiempo acostumbrarse a ese nuevo estatus, pero también lo es que luego suelen adaptarse rápidamente y gozan de un retiro dorado: ganan millones creando fundaciones y brindando conferencias alrededor del mundo, escriben libros que se venden como pan caliente y hasta se dan el lujo de publicar sus memorias. Acá, la historia es otra.

De hecho, llama la atención la distancia abismal que existe entre el destino que le ha tocado en suerte a los últimos ex presidentes argentinos del regreso de la democracia a esta parte (y de América latina, en general) y sus pares de los EE.UU., por poner un ejemplo emblemático.

Mientras que a los exmandatarios norteamericanos ni se les cruza por la cabeza competir en elecciones o, menos aún, ocupar cargos menores luego de su paso por la Casa Blanca, los políticos vernáculos van a contrapelo de esa tradición americana. Más que por gusto, digámoslo también, por necesidad.

Y es que salvo escasas excepciones como las de Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, aquí "los usos y costumbres" parecen predestinar a los ex presidentes a tener que trajinar los tribunales de Comodoro Py una vez fuera del poder, y/o a tener que atornillarse a una banca en el Congreso para protegerse de ir a prisión.

"Yo creo que un ex presidente no debería hacer nunca más política. Es altamente negativo. Un problema cultural latinoamericano por lo difícil que resultan las sucesiones", admitió alguna vez Miguel Ángel Pichetto, al referirse a ese karma de los exmandatarios criollos.

Algo parecido pensaba Carlos Menem a poco de dejar la Casa Rosada, aunque luego cambió de opinión. "Nadie que fue Papa vuelve para ser obispo", había dicho el riojano. Pero desde 2005, dos años después de su fallido intento de retornar al poder, Menem ocupa una banca en el Senado que expirará recién en el 2023. Sin fueros, claro está, no se iba a quedar. Es que Menem tiene fresco aún el recuerdo de los casi seis meses que en 2001 permaneció detenido en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, hasta que fue liberado por un fallo de la Corte. Sin embargo, siguió visitando los tribunales federales hasta no hace mucho y al no tener aún condena firme, sus fueros lo protegen de ir a prisión.

A Fernando de la Rúa (1999-2001), quien sí se alejó de la vida política apenas se fue del Gobierno tras la crisis de 2001, también le tocó afrontar serios problemas judiciales ya fuera del poder por su supuesta responsabilidad política en la represión de la Plaza de Mayo de diciembre de aquel año, aunque terminó sobreseído, igual que en la causa de las coimas en el Senado.

Qué decir de Cristina, hoy candidata a vicepresidente del Frente de Todos, quien ya acumula 13 procesamientos en su contra por delitos vinculados con actos de corrupción. Varios de esos expedientes están en la instancia de juicio oral y otros van camino a. Por si fuera poco, pesan sobre ella siete pedidos de prisión preventiva que no se han hecho efectivos gracias a sus fueros de senadora.

Ahora, si las urnas confirman en octubre el resultado de las PASO y a Mauricio Macri le toca dejar el Gobierno el 10 de diciembre, cuesta imaginarlo pasando a ocupar el espacio de líder de la oposición en lo que muchos ya denominan será la era del "postmacrismo", donde está claro que se abrirá una pelea por la sucesión de ese liderazgo. Y aquí hay que remitirse a las palabras del propio Macri: "Cuando deje de ser presidente me retiro de la política", confesó en marzo de 2018, justo un mes antes de que la crisis económica que lo tiene hoy contra las cuerdas le estallara en las manos. Y completó: "Me voy a ir unos años a vivir afuera así se olvidan de mí por un tiempo".

Claro que en ese entonces, Macri se proyectaba en la Rosada hasta el 2023 y ese "retiro" en el exterior al que aludía, lo imaginaba seguramente después de dejar la casa más o menos en orden, tras pasar ocho años en el poder, un sueño que en octubre podría quedar definitivamente trunco.

La pregunta del millón es si luego del 10 de diciembre, el "eventual futuro ex presidente" también se verá obligado a "pasear" por los tribunales federales (hay causas sensibles en la Justicia, como la del Correo, que podrían comprometer a la familia presidencial), como varios de sus antecesores en el sillón de Rivadavia, o podrá escaparle a ese karma argentino de los expresidentes que nos recuerda, cada tanto, al igual que nuestras repetidas crisis, que el sueño de ser "un país normal" sigue todavía muy lejos en el horizonte.