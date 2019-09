EE.UU. aprueba financiamiento por u$s 1100 millones para Vaca Muerta, PPP vial y energías renovables

El directorio de la Corporación para las Inversiones Privadas en el Extranjero (Overseas Private Investment Corporation -OPIC por sus siglas en inglés-) de Estados Unidos aprobó ayer el financiamiento para proyectos de desarrollo en Vaca Muerta, energías renovables y un corredor vial mediante Participación Público-Privada (PPP) por casi u$s 1100 millones.

La señal es crucial en medio de la crisis político-financiera en Argentina: los Estados Unidos siguen apoyando al país.

La confianza deberá ratificarse en las próximas semanas, con la aprobación pendiente para el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 5420 millones.

Ayer por la tarde, el Board de la OPIC dio luz verde para financiar por u$s 300 millones la producción de shale oil y gas asociado en el campo Bajada del Palo Oeste, que Vista Oil & Gas tiene en Vaca Muerta.

También aprobó u$s 150 millones más para Aleph Midstream, la firma que Miguel Galuccio creó junto a los fondos Riverstone y Southern Cross para ofrecer servicios de transporte y procesamiento de combustibles en la Cuenca Neuquina.

Además, la corporación estadounidense otorgó el OK para liberar no más de u$s 400 millones, que servirán para el Corredor vial C (Ruta Nacional 7, en la que la constructora de José Cartellone realizará obras a lo largo de 700 kilómetros).

Y en energías renovables, habrá u$s 122,6 millones para el parque eólico Vientos Neuquinos I (100,5 MW en Bajada Colorada, Neuquén) y otros u$s 115,5 millones para el parque eólico Energética (100 MW en Tres Picos, Buenos Aires) ambos construidos por AES Argentina para vender la electricidad a grandes usuarios. En total, el financiamiento suma u$s 1088,1 millones.

La semana pasada, Ivanka Trump, la hija mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había confirmado en su visita relámpago a Jujuy al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que la OPIC financiaría con u$s 400 millones uno de los corredores viales que se realizarán a través de PPP.

Lo que es más esperado en el sector energético y que todavía no está en estricto análisis es la promesa de la OPIC de financiar con u$s 200 millones la primera parte del nuevo gasoducto que saldrá de Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires), que descomprimirá el transporte de gas y ampliará las posibilidades de desarrollo de Vaca Muerta.

La licitación del gasoducto se postergó al menos hasta noviembre y será difícil que avance en medio de la crisis, con un riesgo país por encima de los 2000 puntos básicos.

"Hay gestión de buenos oficios para que cuando se adjudique, el ganador pueda avanzar con el expediente", informaron en la Secretaría de Energía sobre los dólares que podría prestar la OPIC para este proyecto.

El martes, un grupo de senadores demócratas encabezado por Bernie Sanders pidió en el Congreso de los Estados Unidos que la OPIC no financiara el fracking y proyectos que contaminan el medio ambiente. En ese país se movilizó activamente en contra el Center for International Environmental Law (CIEL).

Previamente, la OPIC había otorgado un préstamo de u$s 45 millones a Plaza Logística S.A. para ampliar cinco parques logísticos ubicados en el Gran Buenos Aires.

Éste es el primer año en que la OPIC financia proyectos en Argentina desde la creación del organismo, en 2007.

Galuccio: "Revalida a Vaca Muerta como una política de Estado"

El presidente y CEO de Vista Oil & Gas y de Aleph Midstream, Miguel Galuccio, celebró el anuncio de la OPIC de financiar a sus empresas por u$s 450 millones.

"El préstamo representa un fuerte apoyo al modelo de negocio de Vista (que en tan solo un año y medio de operaciones en el país generó una importante confianza), de parte de una prestigiosa entidad de los Estados Unidos", informó la empresa en un comunicado

"Este respaldo de una importante institución norteamericana, revalida a Vaca Muerta como una política de Estado para el país, que trasciende gobiernos, y una señal de confianza para el futuro de Argentina más allá de la coyuntura", señaló Galuccio.

Vista empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York a fines de julio y su acción se desmoronó tras las elecciones PASO y el congelamiento del petróleo y sus derivados a nivel local, con lo que esto la ayuda a repuntar.