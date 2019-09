El ‘dólar fuga’ se acerca a $ 70: se paga 20% extra por expatriar divisas

Las empresas locales están pagando un sobrecosto de 20% para poder sacar los dólares del país. Es el precio de lo que se llama "dólar fuga" o "contado con líqui", donde el mecanismo es comprarlos a través de bonos, sin el límite de los u$s 10.000 mensuales que impuso el Gobierno, para ponerlos en una cuenta del exterior. Lo hacen a través de la Bolsa, pero a $ 68, contra $ 56 del dólar mayorista. Prefieren que la plata 'duerma' en Estados Unidos.

“Tuvimos muchas consultas para hacer contado con liqui el jueves y viernes pasado, y desde esta semana empezaron a concretarse las transacciones. Quieren la plata puesta en cuentas de Nueva York para poder pagar deudas que tienen con sus casas matrices. No quieren riesgo argentino, entonces prefieren que la plata 'duerma' en Estados Unidos, porque hoy está a $ 68, pero si la semana que viene sube, van a tener menos dólares”, advierte Ignacio Villasana, CEO de Invertir En Bolsa (IEB).

“Tenemos muchos clientes institucionales, desde compañías informáticas hasta de electrodomésticos que, preventivamente, quieren tener los dólares en el exterior. Si bien la mayoría de las empresas ya sacó la plata, a algunas se les sigue generando caja, en especial por el atraso en la cadena de pagos, ya que tienen proveedores que les están pagando ahora ventas de hace cuatro meses”, agrega.

Incluso, existe el liqui inverso: “Algunas empresas que deben pagar deudas en pesos y tienen los billetes afuera aprovechan y los traen a través del CCL (contado con liquidación), de modo de vender los dólares a $ 68, aunque la mayoría está sacando”, indica Villasana, quien recuerda los tiempos del kirchnerismo, cuando los bonos debían dormir tres días en Caja de Valores antes de hacerse la operación, para limitarlas, ya que no se tenía precio por las variaciones que podían tener los valores.

El CEO de IEB no ve al Gobierno actual repitiendo, tal cual, la operatoria kirchnerista de obligar a estacionar los bonos. Pero sugiere que la admnistración de Macri podría limitar las operaciones del rulo, a una sola vez, una suerte de one shot para evitar la táctica de quienes compran sólo u$s 500 por el ‘blanco’ que tienen y hacen la operación 20 veces hasta llegar al cupo de los u$s 10.000. “Lo ideal sería que el Central saque una normativa para que se puede comprar hasta u$s 10.000, pero que se pueda hacer sólo una compra al mes por persona, de modo de limitar el rulo”, aconseja.

La comisión que pueden cobrar los brokers en el mercado por hacer el contiliqui es de hasta 1,5% por operación, pero en las de clientes institucionales que mueven volúmenes superiores a u$s 1 millón, es desde 0,1%, mientras que a una persona física que quiere sacar u$s 100.000, se le suele cobrar alrededor del 1%.