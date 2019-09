Buscaglia culpó al Gobierno y a Fernández por el cepo y el reperfilamiento

El economista Marcos Buscaglia dijo que la responsabilidad por los “errores” del “cepo y el reperfilamiento” fue de “la debilidad política del Gobierno”, pero también del “candidato prácticamente electo”, que “bombardeó” con declaraciones como la de que va a negociar con los acreedores de deuda.

En la 12ª edición del CFO Summit organizado por El Cronista, Buscaglia afirmó que el cepo cambiario y el reperfilamiento “son muy malos, se apuraron. Uno es un cambio de regulación y el otro un rompimiento de contratos”, lo que para el economista es peor.

De todos modos, el economista que es socio de Alberdi Partners enfatizó acerca del cepo cambiario: ¿cómo explica el CFO a la casa matriz que no puede repatriar divisas”.

“Son errores, pero ya está hecho. Se llegó a esto por la debilidad del Gobierno tras el fracaso electoral, pero también es responsabilidad del candidato prácticamente electro que bombardeó todo presentando políticas tan disímiles, y hablando de que va a negociar con los tomadores de deuda”, afirmó.

Entre los errores del Gobierno, Buscaglia hizo especial hincapié en las políticas del BCRA.

Aseguró que “ni (Federico) Sturzenegger, ni (Guido) Sandleris, ni el FMI (Fondo Monetario Internacional), entendieron el bimonetarismo argentino, e intentaron estabilizar en base a la cantidad de dinero, pero esto no contuvo la inflación”.

Añadió que “ese tipo de estabilización se planteó justo antes de las elecciones, cuando se sabe que provoca recesión”.

Acerca de la forma de salir de la situación creada por las políticas económicas que fracasaron, Buscaglia dijo que “la dolarización también sería un error, aunque tendría ventajas de corto plazo”.

Las ventajas se deberían a que no tenemos un Banco Central creíble y eliminaría la incertidumbre cambiaria, pero en el largo plazo “dejaría sin válvulas de escape ante una caída de los precios de exportación de los commodities”, alertó.

“La verdadera solución es institucional, crear un BCRA independiente, como en Chile donde un presidente no puede nombrar más de 2 de los 5 consejeros del Banco Central, y hay un acuerdo no escrito para nominar profesionales reconocidos, no llegan chantas”, remarcó.

Además, dijo que “para adelante”, lo que hay que hacer es “recrear un mercado de capitales profundo”, ya que señaló la inexistencia de éste como la causa de la crisis de deuda de 2017.

Pero aclaró que ese logró “va a llevar décadas”, porque “la gente se quemó ya con el corralito y ahora de nuevo con el cepo y el reperfilamiento”.

Buscaglia afirmó que se logrará un mercado de capitales en Argentina que sea acorde con su nivel de desarrollo dando “garantías de que no se van a volver a expropiar los ahorros”, y enumeró las siguientes medidas para lograrlo:

Gran disciplina fiscal y deuda prefinanciada cada año, como tuvo Uruguay hasta hace poco.

cada año, como tuvo Uruguay hasta hace poco. Un Indec independiente para que se pueda confiar en bonos indexados, como base para una desdolarización.

para que se pueda confiar en bonos indexados, como base para una desdolarización. Bajar la inflación y dar años de estabilidad de precios.

Para acelerar el proceso, indicó Buscaglia, se podría dar “algún incentivo fiscal mejor pensado, como supeditar la baja del Impuesto sobre los Bienes Personales a que se mantengan un años bienes en peso indexados”.

“Lo más natural sería ahorrar en bonos indexados por inflación, y no como pasa ahora, que se ahorra en dólares”, aseguró Buscaglia, y recordó que el año pasado “se fue a dolarización de carteras 6% del PBI”.

Esto se debe, según Buscaglia, al “sistema político, que presenta propuestas dan disímiles y tan violentas para nuestros ahorros que la gente se cubre. Los que actuaron así el año pasado, comprando dólares, finalmente tuvieron razón. Hoy tenemos cepo y reperfilamiento”, reconoció.

Aseveró: “la experiencia me enseño que el problema no es macroeconómico sino político”. ´

“En materia económica probamos todas las soluciones posibles, pero el sistema político argentino tiene ciertas características que hacen muy difícil aplicar políticas estables y de calidad”, insistió Buscaglia, y precisó lo que sigue: