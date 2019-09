El dólar se mantiene estable en los $ 57 en el Banco Nación

El dólar minorista comenzó la rueda estable en los $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA). En tanto, el precio promedio al que se vende el billete en la City es de $ 58,16, tres centavos más caro que ayer.

La calma que se percibe en ese terreno responde a la tranquilidad que se detecta en mercado de los grandes juadores. Es que el dólar mayorista se cambiaba a $ 56,10, tan solo 9 centavos más que el cierre del martes.

Según los operadores, el tipo de cambio no podía atravesar los $ 56,10 en el MULC. "No pasa de $ 56,10. Viene como ayer. Ni bien aparezca algo de exportación afloja como ayer a un piso de entre $ 55,85 y $ 55,90", comentaron en el arranque desde una mesa de dinero de la City porteña.

De hecho, al mediodía se llegaron a hacer operaciones a $ 58,15, pero duró poco en ese valor; volvió rápidamente a $ 56,10.

El dólar blue se movía en los $ 58,75.

En cuanto a la tendencia que presentaba el mercado externo de divisas, tan solo el real se apreciaba ante el dólar, lo hacía en eun 0,2%. Además, a diferencia de otras ruedas, el peso argentino no era el que más perdía contra la moneda estadounidenes, ya que cedía 0,05%; ese lugar lo ocupaba hoy el peso chileno, con un descenso de 0,4%.

El volumen operado demuestra que todavía hay pocos negocios en el mercado de cambios. Pasado el mediodía, apenas se negociaban unos u$s 160 millones en el segmento de contado. Últimamente el monto operado no llega siquiera a los u$s 500 millones, una suma muy baja en comparación a los más de u$s 800 millones que se movían antes de las PASO.