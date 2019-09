El S&P Merval sube 23% en una semana, pero analistas mantienen cautela sobre las acciones

El S&P Merval acumula un avance en la última semana del 23%, con avances que rozan el 50% para algunos papeles. Si bien el rebote luce interesante, el mismo es pequeño en comparación con la importante caída que sufrieron las acciones tras las elecciones PASO, que vieron un colapso de más de un 55% en dólares. Dado este contexto, los analistas del mercado resaltan el valor detrás de los precios de las acciones locales, aunque también remarcan que resulta prematuro pensar en un piso definitivo.

La recuperación de las acciones luce bastante importante ya que en una semana se obervan ganancias para el Grupo Supervielle del orden del 48,5%, Transener sube 35%, Grupo Financiero Galicia avanza 34,4%, Transportadora de Gas del Norte y Pampa suben 34% y 32,7% respectivamente.

Valuaciones atractivas

En general los analistas del mercado coinciden en que hay valor detrás de las acciones argentinas ya que, tras el golpe sufrido luego de las PASO, las valuaciones de las mismas quedaron bastante atractivas y baratas tanto en relación a su historia como en relación a los pares de la región.

Federico Sidi, Portfolio Manager de Compass Group explicó que las acciones se encuentran operando a niveles muy bajos en relación a sus fundamentos y en comparación a las acciones de países de la región.

“Considerando el reciente rebote, las acciones se encuentran cotizando a niveles de 4,1 veces ganancia, lo que implica que las acciones operan en niveles realmente muy bajos si uno tiene en cuenta el pasado reciente, y a descuentos muy relevantes respecto de mercados emergentes y nuestros comparables regionales”, sostuvo.

Por otro lado, si bien algunas especies en dólares se encuentran en niveles mínimos de los últimos 30 años, se debe tomar esto con mucha cautela ya que muchas compañías se encuentran más endeudadas que en aquellos momentos (YPF) o con una mayor cantidad de acciones emitidas, como los bancos.

Los analistas de Bull Market Brokers coinciden al remarcar que hay buenos precios de las acciones, aunque entienden que el valor está seriamente dañado. Por ello es que se mantienen con cierta cautela

“Pasado este resorte volveremos a la baja a testear mínimos buscando que el valor (fundamentos) se estabilice. Hoy estamos sin brújula, y en donde no se mira flujo de fondos, valor libros, etc. Solo resta esperar que la locura se frene y podamos volver armar precios con seriedad. Buscar oportunidades con la codicia, por el fuerte descuento en precios, no nos hace descubrir valor, simplemente especular con ganancias de corto plazo. Y este negocio así no funciona", sentenciaron.

Con una visión similar, desde la mesa de operaciones de Grupo SBS sostuvieron que, en este contexto, y luego de la importante pérdida de valor del mercado de las compañías tras las PASO, queda claro que las oportunidades abundan, sin embargo, entienden que hay que ser sumamente cuidadoso a la hora de seleccionar los papeles a incluir en el portafolio de inversiones, así como también el timming de entrada.

“A los precios actuales, los bancos pasaron de cotizar con primas de 31% a descuento de 36% en el ratio ´Price to Book´ respecto de sus comprables de la región. En el caso de YPF los precios de cotización del Adrs se encuentran en niveles similares a los de 2001-2002”, comentaron.

¿Piso de mercado?

Si bien el rebote actual luce bastante importante, todavía los analistas del mercado se mantienen con cautela respecto del futuro de las acciones y entienden que luce prematuro anticipar un piso, sobre todo si se contextualiza al actual rebote a la importante baja sufrida por el S&P Merval en el último mes.

Mirando hacia adelante y entendiendo si este rebote como la confirmación de un piso, Federico Sidi de Compass Group destaca que para considerar a este rebote como algo que pueda sostenerse en el tiempo, debemos responder si hubo cambios de fondo que nos permitan ser más optimistas de aquí en adelante, y la realidad es que cuando uno observa el escenario actual, vemos un deterioro en los fundamentales.

“Lo que necesita el mercado es una fuerte dosis de confianza que permita un cambio en las expectativas, algo que parece ser muy complicado que suceda en el corto plazo. Es de esperar que la elevada volatilidad continúe y que los movimientos bruscos hacia el alza y a la baja persistan”, dijo el portfolio manager de Compass Group.

Por su parte, desde Grupo SBS agregaron que lo primordial acá va a ser identificar si lo peor ya pasó o si aún queda recorrido a la baja.

“El rebote de las últimas ruedas es un aliciente para el mercado, pero aún es pronto para decir si se trató solamente de un rebote ´técnico´ o si se trata de un cambio de tendencia y nos encaminamos a un ciclo alcista de mercado. Por ello creemos que es muy importante ser cauteloso a la hora de seleccionar los papeles, se debe hacer un análisis profundo de cómo será el devenir de la economía los próximos años e identificar cuáles pueden ser los sectores beneficiados y cuáles los perjudicados”, agregaron.

Operar acciones con una volatilidad histórica

La volatilidad en las acciones argentina se disparó a niveles históricamente altos luego de las PASO y si bien la misma se moderó, permanece operando con registros elevados. Esto hace que las acciones no sea una clase de activos financieros aptas para todos los perfiles de riesgo, sino más bien, solo para los más avezados y tolerantes al riesgo.

Sobre este punto, Alejandro Terán, operador de Portfolio Investment considera clave el perfil de riesgo del inversor para determinar si existen o no oportunidades.

“El foco clave está en la volatilidad que cada inversor pueda soportar. Si bien a estos niveles puede haber papeles atractivos por los fundamentals de las compañías, en mercados de altísima beta como el nuestro, el riesgo sistemático o macro mata cualquier fundamental por ahora. Si bien no tengo dudas de que hay oportunidades interesantes de hacer buena diferencia, también se puede perder mucho. En resumen, todo depende del temple del inversor y su apetito por riesgo”, explicó .

El efecto PASO

La volatilidad en los activos financieros en el mes de agosto fue histórica ya que, tras la sorpresa en el resultado de las Paso, todos los activos financieros registraron un colapso histórico, mientras que el tipo de cambio subió un 30%. Las tensiones financieras se incrementaron, en línea con la mayor incertidumbre política para los próximos años.

Con datos provistos por el Instituto Argentina de Mercado de Capitales, dependiente de Byma destacaron que el índice S&P Merval cayó 41,5% en el mes de agosto, registrando valores no observados desde agosto de 2017, con un valor de 24.608,56 puntos.

“El índice comenzó el mes estable, registrando un alza acumulada de 5,5% hasta el 9 de agosto comparado con el cierre del mes anterior. El lunes luego de las PASO, registró una variación diaria de -37,93%. Medido en dólares, el índice registró una variación negativa de 57,5% mensual, potenciada en parte por un aumento en el tipo de cambio, cerrando el mes en 406,62 puntos, el valor más bajo registrado en los últimos 6 años”, explicaron los analistas de Byma.

El saldo más negativo en cuanto a la baja de las acciones tras las Paso se observa en el impacto que se registró en la capitalización bursátil, la cual colapsó en línea con la baja del Merval.

“La capitalización de empresas domésticas, disminuyó 55% respecto de julio, medida en dólares, y 38,1% medida en pesos, debido en gran parte al desplome del precio de las acciones, cerrando el mes en u$s 23.675 millones. La capitalización total registró un alza mensual medida en pesos de 7,5% compensada por las empresas extranjeras”, sostuvieron los analistas de Byma.