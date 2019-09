El negocio del deporte mundial en su mejor momento

Siempre se está jugando algo. Y nunca no se está jugando algo trascendente. Como pocas veces en la historia, las competencias deportivas, en todas sus disciplinas, están despertando tanto interés y pasión en las audiencias.

Cuando no es el Mundial de Fútbol, es el Mundial de Básquet, el Mundial de Rugby, los Juegos Olímpicos, los Juegos de Invierno, los Juegos Panamericanos, los Juegos Parapanamericanos, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, la Superliga, la Copa de la Superliga, las Grandes Ligas, la NBA, el Mundial de Natación, la Fórmula 1, la Fórmula 2, el TC, la Vuelta a España, la Vuelta a Francia, el Dakar, la Champions, el Mundial de Handball, las Leonas, los Leones, la Garra, las Kamikazes, UFC, el golf, el running, el surf, las maratones, el softbol!! etc, etc, etc.

Así podemos seguir enumerando un listado casi sin fin de torneos de los deportes más variados. Todos tienen rating y generan conversación, y sino pregunten en los más de 10 canales que transmiten deporte en nuestro país.

Con los premios más altos del circuito, el tremendo US Open de tenis que acaba de finalizar batió todos los récords en cuanto a asistencia de espectadores y audiencia de televisión.

Ahora hasta Facebook y Twitter transmiten competencias. De hecho, la red social de Mark Zuckerberg compró los derechos de la Copa Libertadores para transmitirlos. Así, por ejemplo, las semifinales de la Copa se van a poder ver en streaming gratis por la plataforma. Plataformas como Netflix o Amazon al no poder transmitir en vivo, pasan documentales, otro veta de mucho éxito.

Las transmisiones tienen mucho que ver. Las nuevas y modernas tecnologías lógicamente también son utilizadas para mostrar imágenes y componer historias que antes no formaban parte del espectáculo: gestos, jugadas, situaciones, slow motion, arriba, abajo, al costado. Decenas de cámaras se utilizan en cada evento. El VAR en el fútbol es un ejemplo, que llegó para agregarle mayor dramatismo a un juego que ya de por si está más dramático y pasional que nunca.

El suceso tiene su correlato en los bolsillos de todos los protagonistas. En las disciplinas más populares, las estrellas son mega millonarios. Los más conocidos, ingresan fortunas no ya por año, sino por minuto. El negocio del deporte mueve cifras astronómicas. Todas las señales quieren los derechos y las marcas quieren participar y ser vistas.

También todas las ciudades quieren ser sede de alguna competencia, porque generan turismo, con los consabidos ingresos por gastronomía, hotelería, traslados y todo lo vinculado con el rubro.

Y por si fuera poco, la moda deportiva es uno de los sectores de mayor crecimiento en todo el mundo.