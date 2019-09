Bancos prevén menos salida de depósitos y toman menos billetes

En bancos y dependencias oficiales se ilusionan con que el ritmo de salida de depósitos en dólares se está moderando. Ayer las reservas internacionales perdieron u$s 307 millones, la menor cantidad de los últimos 11 días hábiles, mientras que los bancos pidieron menos billetes físicos para abastecer a sus sucursales. Y, además, los datos oficiales de depósitos que llegan con unos días de retraso mostraron que el jueves pasado el goteo continuó, pero se redujo la cantidad de retiros de depósitos.

"Uno entiende que salida de depósitos va a seguir habiendo, el tema es que el ritmo de salida le permita al sistema manejarlo sin que se rompa", comentó Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma. "Para ver un cambio en esa tendencia, con suerte, deberíamos esperar al cambio de Gobierno, mientras tanto lo importante es que sea manejable", agregó.

Los depósitos en dólares del sector privado en el sistema bancario empezaron a caer desde récords el 12 de agosto pasado, un día después de la contundente derrota del oficialismo en las primarias presidenciales. Después de los primeros días, sin embargo, la salida tendió a desacelerar hasta que el Ministerio de Hacienda anunció el "reperfilamiento" de los pagos de letras del Tesoro y causó que muchos fondos comunes dejaran de operar por algunos días.

Con ahorristas minoristas impedidos de retirar sus tenencias en fondos, la salida se duplicó el día siguiente, el jueves 29, hasta los u$s 830 millones. El viernes 30 y el lunes 2 de septiembre salieron u$s 1084 y u$s 933 millones, respectivamente, en los que fueron los peores días del goteo.

Ayer se conocieron los datos del jueves 5 de septiembre, día en que salieron u$s 473 millones, la cifra más baja para un sólo día desde el reperfilamiento de las letras del Tesoro.

En bancos, ayer hablaban de una moderación mayor aún que se condice con una caída menor en el nivel de reservas brutas. Los depósitos en moneda extranjera se computan como parte de las reservas internacionales, por eso su salida las hace caer.

Desde el 9 de agosto, último día antes de las PASO, el stock de depósitos en dólares cayó en u$s 8843 millones, el 27% del nivel previo a las elecciones.

Las reservas del BCRA, mientras tanto, perdieron u$s 15.667 millones en el mismo período. Además de la caída en el stock de depósitos, las reservas se vieron golpeadas por las ventas de la autoridad monetaria para frenar al dólar y vencimientos de deuda del Tesoro.

Para sostener sus esperanzas de una desaceleración en las salidas de depósitos, los bancos señalaban la rueda cambiaria mayorista de ayer. Los bancos pidieron billetes físicos contra encajes por algo más de u$s 30 millones.

Antes de los días con mayores retiros de depósitos por parte de ahorristas esos pedidos de billetes llegaron a los u$s 650 millones. Esos pedidos de billetes físicos para el día siguiente reflejan las previsiones de las entidades que, ahora, parecen ver un panorama más tranquilo.