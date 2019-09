Wall Street ya tiene un índice para medir el impacto de los tuits de Trump en el mercado

Dos de los bancos más grandes de Wall Street están tratando de medir el impacto en el mercado de los tweets de Donald Trump.

Los analistas de JP Morgan Chase & Co. crearon un índice para cuantificar los efectos crecientes en los rendimientos de los bonos estadounidenses.

Por su parte, los operadores cambiarios de Citigroup Inc. también consideran que los mensajes publicados en Twitter se están volviendo "cada vez más relevantes" para los movimientos de las monedas.

JP Morgan creó el "Índice de Volfefe", llamado así por un tweet de Trump de mayo de 2017 en donde escribió la palabra incomprensible "covfefe". Luego de una catarata de burlas en la web, el mandatario editó el mensaje y se rió de sí mismo.

Ahora, el banco de inversión utilizó esa anécdota como disparador para crear este índice que sugiere que las reflexiones electrónicas del presidente están teniendo un impacto estadísticamente significativo en los rendimientos de los bonos del tesoro.

La cantidad de tuits de Trump que movieron al mercado se ha disparado en el último mes.

Los que incluyeron palabras como "China", "mil millones", "productos", "demócratas" y "grande" son los que tienen más probabilidades de afectar los precios, según los analistas.

"La política comercial y monetaria se ha convertido en un foco creciente de interés para el poder ejecutivo estadounidense, y todo, desde sentimientos casuales hasta intenciones de política aparentemente formales, se ha difundido, global e instantáneamente, a través de esta plataforma social cuidadosamente analizada", escribieron Josh Younger y Munier Salem, analistas de JP Morgan.

Y agregaron: "En respuesta, una amplia franja de activos desde acciones hasta productos macro ha encontrado que su dinámica de precios está cada vez más en deuda con un puñado de tuits del comandante en jefe".

El presidente estadounidense ha promediado aproximadamente 10 tweets al día desde principios de 2016. Tras asumir como mandatario, Trump publicó 10.000 mensajes en la red social y el mayor número de tweets se vio en los últimos meses.

Según el estratega cuantitativo de divisas de Citigroup, Sukrita Chatterji, alrededor del 10% de los tuits del presidente desde su elección de noviembre de 2016 se refieren a temas de importancia para los mercados estadounidenses.

En las últimas semanas, añadió, se han centrado más en el dólar y la Reserva Federal. Por ejemplo, hizo referencia directa a la Fed 20 veces durante el mes pasado.

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!