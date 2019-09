Fin del Ahora 12 para tarjetas no bancarias

La tasa del Ahora 12 del 25% de costo financiero total quedará como un beneficio solo para los titulares de tarjetas emitidas por bancos. Los plásticos no bancarios tenían una tasa del 74% en los planes oficial, pero el 30 de agosto terminó el plan para las tarjetas no bancarias, que deben pagar ahora un costo del 197% por las 12 cuotas. Por lo tanto, quien adquiere un producto en doce pagos terminará pagando el triple luego de un año.

Si bien Ahora 12 sigue vigente para las tarjetas emitidas por bancos, la morosidad en el circuito extrabancario (tarjetas de supermercados, cadenas de retail o shopping) triplicó a la existente en los préstamos personales: pasó de 8 a 25%.

Damián Di Pace, director de Focus Market, hace hincapié en que, de acuerdo a los informes del Banco Central, los argentinos tienen el nivel de mora de tarjeta de crédito más alto desde 2009. "Las altas tasas y costo financiero total que ofrecen este tipo de tarjetas -señaló- generan que el retraso, e incluso suspensión de pago, sea aún mayor que el caso de las tarjetas de créditos bancarias".

El consultor financiero Martin Mazzeo coincide con este punto, al señalar que los que utilizan tarjetas de crédito no bancarias son aquellos que, o bien no califican para los bancos, o los límites que se les asignan resultan insuficientes: "Acuden a créditos con tasas muy elevadas y, en este contexto, imposibles de pagar. Con una inflación de más del 50% deben decidir qué pagar con sus ingresos limitados, entonces optan por la comida, los servicios y el alquiler, en detrimento de las cuotas de productos o servicios que ya poseen y no son embargables".

Pone el caso de la Amex Platinum, cuyo CFT para financiar el resumen es 143% en pesos y 35% en dólares, mientras en la Visa Platinum de Santander el resumen en cuotas tiene una TNA del 75%, pero por los intereses y el IVA, el CFT termina siendo de 140%. Por lo tanto, en una tarjeta no bancaria, el costo del 200% resulta, en muchos casos impagable, lo que provoca un aumento de la mora y, en consecuencia, de la incobrabilidad, razón por la cual decidieron ponerle fin al Ahora 12.

"Lo que en un momento fue una solución de acceso al crédito para personas que no lograban calificación en entidades bancarias, hoy se convirtió en una mochila de plomo, no pudiendo sostener componer su deuda frente a ingresos que no soportan el costo financiero total de este tipo de préstamos", completa Di Pace.