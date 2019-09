China: por guerra comercial caen 1% exportaciones en agosto

Las exportaciones chinas cayeron inesperadamente en agosto porque los envíos a Estados Unidos bajaron bruscamente, lo que apunta a una mayor debilidad de la segunda economía más grande del mundo y subraya la necesidad de más estímulos económicos a medida que se intensifica la guerra comercial entre Washington y Beijing.

Los envíos desde China cedieron un 1% internanual en el mes de agosto, lo que constituyó la mayor baja desde junio, cuando disminuyeron un 1,3%, según datos publicados por la Aduana.

Se espera que Beijing anuncie medidas en las próximas semanas para evitar el riesgo de una fuerte desaceleración económica al aumentar la presión comercial por parte de Estados Unidos, entre las que se incluiría una mayor relajación de la política monetaria con recortes en las tasas de interés.

"Las exportaciones siguen siendo débiles a pesar de una depreciación sustancial del yuan, lo que indica que la debilidad de la demanda externa es el factor más importante que afecta a las exportaciones este año", dijo Zhang Yi, economista de Zhong Hai Sheng Rong Capital Management.

Mirá también Lácteos de EE.UU. dicen que pacto UE-Mercosur favorece a Europa Por la guerra comercial, en un año las exportaciones lácteas de Estados Unidos a China se precipitaron un 42%. La federación láctea de EE.UU. lamenta no estar abriendo nuevos mercados y hacer como Europa, que negocia acuerdos "ventajosos para ellos" como el alcanzado con el Mercosur.

China - EE.UU.

En cuanto al comercio entre las dos potencias, en China las importaciones de bienes de EE. UU. cayeron un 22% en agosto interanual a u$s 10.300 millones, mientras que las exportaciones a ese país -el mercado más grande que tiene China-, se hundieron un 16% a u$s 44.400 millones bajo la presión de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, en una lucha por el superávit comercial y las ambiciones tecnológicas del gobierno de Beijing.

Los exportadores chinos también se enfrentan a la presión del debilitamiento de la demanda mundial de consumo en un momento en que Beijing les dice que busquen otros mercados para reemplazar a los Estados Unidos.

El superávit comercial -políticamente sensible- de China con los Estados Unidos se acercó a u$s 31.300 millones en agosto, desde los u$s 27.000 millones un año atrás.

A nivel global, el superávit comercial del gigante asiático aumentó un 25% respecto al año anterior, a u$s 34.800 millones. Las exportaciones a la Unión Europea aumentaron un 3% respecto al año anterior a u$s 38.300 millones.