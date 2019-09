Viajantes de comercio: marco legal, derechos y obligaciones

De modo muy general podemos decir que cuando una persona vende productos y servicios fuera del ámbito del establecimiento de una empresa en su nombre y representación estamos frente a la figura de un "viajante de comercio". La relación jurídica presenta como marco, no sólo la Ley de contrato de trabajo, sino que además un estatuto propio y específico que es la vieja Ley 14.546 (sancionada el 29/09/1958). Además se rige por el convenio que corresponda y los contratos que individualmente se pacten.

Acerca del encuadramiento legal y convencional

La Ley 14.546 los caracteriza como aquellos, exclusivos o no que haciendo de ésa su actividad habitual, y en representación de uno o más comerciantes y/o industriales concierten negocios relativos al comercio o industria de sus representados. Se aclara además que ante la presencia de uno de los siguientes requisitos la actividad está encuadrada en este régimen: Que venda en nombre o por cuenta de su o sus representados o empleadores; Que venda a los precios y condiciones de venta fijados por las casas que representan; Que perciba como retribución: sueldo, viático, comisión o cualquier otro tipo de remuneración; Que desempeñe habitual y personalmente su actividad de viajante; Que realice su prestación de servicios dentro de zona o radio determinado o de posible determinación; Que el riesgo de las operaciones esté a cargo del empleador. De su forma de redacción queda claro que lo que la Ley pretende es describir una serie situaciones fácticas en la que con la acreditación de una sola de ellas se encuadre la relación en este estatuto, y con ello darle carácter laboral a fin de evitar fraudes. El artículo 1345 del Código Civil y Comercial introdujo el contrato de "Corretaje" disponiendo que "Hay contrato de corretaje cuando una persona, denominada corredor, se obliga ante otra, a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes.".Como se puede apreciar esta figura se aplica solamente cuando no hay relación de dependencia y además cuando no se actúa en representación de una de las partes, y en nada afecta el marco jurídico mencionado. En consecuencia la figura creada por el nuevo código en nada sustituye, ni mucho menos deroga la regulación laboral.

Podemos decir que quien vende en un comercio no es viajante de comercio, y quien vende fuera del establecimiento sí lo es. Pero por otro lado bien sabemos que en el siglo XXI las formas y tecnologías de comercialización han variado en forma notable. Entendemos que su encuadramiento como tal debe hacerse con un criterio restrictivo cuando la labor implica que la actividad se realice fuera del ámbito del establecimiento y en forma personal. Por esto no consideramos que las ventas concertadas en forma telefónica, virtual o por sitios de internet encuadren en la figura de análisis."El estatuto del viajante de comercio sólo comprende a los trabajadores que hacen la venta, en nombre y por cuenta de su empleador, su actividad principal y toda vez que el trabajador deba trasladarse al domicilio de los clientes para

concretar las operaciones, dado que la condición del viajante de comercio supone necesariamente la realización de tareas fuera del ámbito de la empresa, de manera que el dependiente que –como el actor- realizaba sus tareas dentro del local de la demandada, no es un viajante en los términos de la ley 14.546" (1)

Desde el punto de vista de su encuadre convencional podemos decir que se trata de una de las pocas actividades de tipo "horizontales", es decir que se trata de un "oficio" aplicable a diversas actividades. Nuestra Ley sindical 23.551 en su artículo 30 privilegia el sindicato de la actividad por sobre el de oficio (más allá de la discusión doctrinaria acerca de su constitucionalidad), lo que tiene relevancia para determinar su encuadre. Si el viajante presta servicios en una empresa donde por cuya actividad corresponde la representación gremial del sindicato "x" y ese sindicato representa también a los viajantes de comercio (o figura similar con la que se la denomine), conforme su personería gremial será representado por este sindicato "x", y en ese caso corresponde aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo de esta actividad. Si en cambio, el sindicato "x" no representa a los viajantes entendemos que corresponde encuadrarlos en forma subsidiaria en el convenio colectivo de ese oficio que en nuestro país lo representa la Federación Única de Viajantes de Comercio (FUVA), siendo de aplicación el Convenio de Trabajo 308/75. "corresponde la aplicación al caso de las previsiones de la ley 14.546...aunque no así las del CCT 308/75 pretendido por el actor porque la actividad principal de la demandada se encuadra en el CCT 122/75 de sanidad. Esto último por aplicación de la doctrina plenaria dictada por esta cámara dictado en los autos "Risso, Luis c/ Química Estrella" del 22/03/57, donde se resolvió que "En los casos en que el empleador tenga a su servicio trabajadores que realizan tareas distintas a las que exige su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectivas que contemplan especialmente la profesión o el oficio de esos trabajadores." (2)

De lo expuesto es claro que el vínculo con el viajante es laboral, y el encuadre convencional dependerá de la actividad de la empresa. En este sentido la aplicación de figuras civiles de contratación, es decir al margen de la legislación laboral, en principio no corresponde, lo que puede implicar para la empresa que utilice figuras no laborales riesgos muy altos en materia de empleo no registrado y también en caso de riesgos del trabajo.

Sus particularidades

Esta actividad presenta particularidades no menores que le son propias. En materia de remuneración corresponde la percepción de comisiones por ventas y eventualmente si así se pacta por cobranzas. Los valores, es uso y costumbre aplicarlos como porcentaje de las operaciones concertadas. Es decir que su sistema de remuneración es esencialmente por resultados y no por tiempo. Pero como contrapartida a este viajante le corresponde una garantía mínima por el sistema de tiempo que estará establecida en el CCT aplicable. Por ejemplo en el caso de los viajantes encuadrados por FUVA (CCT 308/75) es de $ 26.470 mensuales a partir del mes de agosto del año en curso. A modo de ejemplo si por las ventas que realiza le corresponden, $ 15.000 se deberá integrar el resto como "mínimo garantizado", hasta llegar al valor indicado (si encuadra en FUVA, sino el que disponga el CCT de la actividad). Conforme el art. 105 de la L.C.T. (inciso c) los viáticos acreditados por comprobante no son remuneración, ya que no constituyen ventaja patrimonial alguna. En materia de impuesto a las ganancias se considerarán ganancias las compensaciones por viáticos que se abonen como adelanto o reintegro de gastos, por comisiones de servicio realizadas fuera de la sede donde se prestan las tareas, y en el caso de tomar la deducción gastos de movilidad y viáticos, este valor no podrá superar el equivalente al 40% de la ganancia no imponible. En caso de licencias remuneradas corresponde al trabajador viajante la percepción de promedios de remuneraciones variables por el tiempo que para dicha licencia prevea la Ley. Otra particularidad que presenta es que en caso de extinción por cualquier causa le corresponde una indemnización adicional del 25% de lo que le hubiere correspondido por despido incausado, el que presenta como requisito una vigencia del contrato de un año como mínimo previo (art. 14 Ley 14.546). Entendemos que este 25% se calcula exclusivamente sobre la indemnización por despido, por preaviso no gozado e integración de mes de despido. El artículo 10 de la Ley impone al empleador llevar un libro especial rubricado ante el departamento de trabajo de la jurisdicción que corresponda el que debe contener: Nombre, apellido y fecha de ingreso del viajante; Sueldo, viático, por ciento en concepto de comisión y toda otra remuneración; Determinación precisa e individualizada de la zona o lugar signado para el ejercicio de sus operaciones; Inscripción por orden de fecha y

sucesivamente de las notas entregadas o remitidas estableciendo el monto de la comisión devengada y de las notas y comisiones que correspondan a operaciones indirectas. De las mismas efectuarán liquidación detallada que entregarán o remitirán al viajante conjuntamente con las copias de las facturas; y naturaleza de la mercadería a vender. Lo cual pudo ser de cierta utilidad en su momento pero entendemos que ninguna en los tiempos que corren y que representa además una carga administrativa no menor para el empleador.

Necesidad de efectuar una revisión legislativa

Sin discutir el carácter laboral de esta función entendemos que esta actividad debiera presentar ciertas adecuaciones como por ejemplo la eliminación de la pesada carga administrativa que genera el "libro de viajantes". Por otro lado entendemos que los contratos de trabajo en este marco, sobre todo en los casos de "viajantes no exclusivos" (es decir aquellos que están autorizados a vender otros productos o servicios diferentes y efectivamente lo hacen para otras empresas) deberían tener un tratamiento específico como trabajadores dependientes económicamente vinculados donde no resulte de aplicación las onerosas multas por empleo no registrado cuando se aplican figuras no laborales para caracterizar el contrato salvo que se observe un dolo manifiesto, con un régimen específico en materia de cargas sociales, remuneraciones, vacaciones, extinción, entre otros institutos.

(1) CNAT, Sala IV, "Pesce, Mariano c/Coto CICSA s/despido", 17/09/2018

(2) CNAT, Sala X, "Paole, Enrique c/Swiss medical S.A. s/despido", 06/04/2016

Néstor R. Orozco es Lic. en Relaciones Laborales (UNLZ) y Eduardo O. Schiel es Lic. en Relaciones Laborales – Abogado (UNLZ). Docentes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la carrera de Relaciones Laborales