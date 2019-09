La eliminación del IVA desaceleró la suba de precios en la segunda quincena de agosto

Luego de la derrota electoral sufrida el 11 de agosto, el gobierno decidió instrumentar un paquete de medidas entre las que se encuentra la reducción de IVA a productos de la canasta básica, lo que dio aire a los comercios sin mejorar la situación del electorado.

La medida desaceleró la suba de precios durante la segunda quincena de agosto respecto a los incrementos registrados en otros artículos en ese mismo período, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Ecolatina.

"La medida se tomó en una quincena en la que el tipo de cambio aumentó más de 20%, por lo que la reducción de precios nominales implicó una importante reducción del precio relativo de estos productos", señaló hoy la consultora.



En ese sentido, dijo que "podemos considerar que la medida fue exitosa en su objetivo de compensar parcialmente la degradación de ingresos reales que sufrió buena parte de la población".

"Dado que esta medida se aplicó sobre bienes de primera necesidad que hacen a buena parte de la estructura de consumo de las familias más vulnerables, es necesario plantear la posibilidad de continuar con la misma en la medida que el espacio fiscal así lo permita", agregó.

Próximo round: evitar que la inflación se acelere El sorprendente y contundente resultado electoral, provocó una fuerte corrección en el tipo de cambio de más de 25%, en pocos días. Esta suba del tipo de cambio junto con la baja de la bolsa y de los títulos públicos, reflejan una caída en la demanda de activos en argentinos, entre los cuales está nuestra propia moneda.

De acuerdo con el IPC que elabora Ecolatina "la primera parte de agosto mostraba una inflación cercana al 2% en un contexto de calma cambiaria", pero el resultado de las elecciones cambió este panorama y durante la segunda quincena de agosto estos precios crecieron 5,2% en promedio.

En la medición hubo diez grupos de alimentos que mostraron deflación durante la segunda quincena de agosto, de los cuales nueve responden a aquellos beneficiados por la quita del IVA.



Al mismo tiempo, prácticamente todos los grupos que desaceleraron su variación respecto a la primer quincena fueron grupos alcanzados por la medida, mientras que el resto se aceleró.



"Dentro de aquellos afectados solo harina de trigo y yogur muestran aumentos significativos. En el primer caso, el salto cambiario arrastró al precio del trigo (bien dolarizado) y por lo tanto de la harina, es por esto que el aumento, si bien significativo, es menor al que se hubiera registrado si la medida no se hubiera llevado adelante", detalló.



Por otra parte, la consultora indicó que "si bien el impacto de la medida fue positivo en las distintas cadenas de supermercados relevadas, no fue así para el canal tradicional (autoservicios y almacenes)".



"En estos comercios no se observó una reducción en ninguno de los grupos relevados, lo cual implica que estos comercios aprovecharon el crédito fiscal para recomponer márgenes en un contexto de ventas muy deprimidas", concluyó Ecolatina.