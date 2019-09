Para Camaño, el "poder legislativo va a ser de Cristina"

La Diputada nacional y candidata por Consenso Federal, Graciela Camaño, se refirió al futuro político de la Argentina y dijo que en caso de que la fórmula Fernández-Fernández gane las elecciones, el "poder legislativo va a ser de Cristina".

“Cristina es una mina muy astuta, fue la que provoco la primer jugada inteligente de este proceso electoral cuando eligió a Alberto. Esa fue la mejor jugada política que se dio en esta elección que venía recontra mediocre", consideró la legisladora.

Para Camaño, esa decisión fue "el primer paso de un proceso que intentó tironear el centro desde los dos costados de la grieta y de alguna manera lo resintió". "Alberto tuvo mucha más facilidad para llevarse a Sergio Massa y luego las ambiciones desmedidas de Pichetto lo llevaron con Macri", apuntó en una entrevista con Carlos González Prieto, por A24.

Consultada por la futura relación de los Fernández, la Diputada sostuvo que “el espacio lo lidera Cristina, los votos son de ella y de hecho la Cámara de Diputados y el Senado va a ser de Cristina".

Mirá también La eliminación del IVA desaceleró la suba de precios en la segunda quincena de agosto Según evaluó Ecolatina, la medida se tomó en una quincena en la que el tipo de cambio aumentó más de 20%, por lo que la reducción de precios nominales implicó una importante reducción del precio relativo de estos productos.

La legisladora planteó sus dudas por cómo se resolverán esas internas: "Ahí va a haber chisporroteos porque son gente fuerte".

Respecto a Sergio Massa, dijo que tienen "una gran relación". "Que no coincida con su decisión no quiere decir que no se la respete, sigo hablando con él", apuntó.

A su vez, remarcó que "no hay motivo para que Macri sea la segunda opción, ya ha demostrado que no puede con el Kichnerismo". "Estuvo cuatro años haciendo malabares y no pudo, aquel que en serio quiera pelearle al kichnerismo debería votar a Roberto Lavagna", sugirió.