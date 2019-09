Reperfilamiento fallido: no sale por DNU y tampoco tiene fecha en el Congreso

"Lo tendrán que sacar por DNU", dicen senadores del Bloque Justicialista sobre el proyecto que busca extender los plazos de vencimiento de la deuda emitida en pesos bajo legislación argentina. "Si lo sacan por DNU, lo rechazamos", advierten en paralelo diputados del FpV, y se muestran dispuestos a debatir la iniciativa en el Congreso, aunque enumeran una serie de condiciones. El oficialismo, en tanto, ya tomó nota de que el DNU no es una opción, y enfrió el debate, que debía arrancar el lunes pasado, con el envío del proyecto al Senado.

La semana pasada, luego de las marchas y contramarchas en torno al debate, el tema pasó a un cuarto intermedio. Si bien el oficialismo argumentó que la demora de la presentación del proyecto respondía a la búsqueda de mayores consensos con la oposición, desde el Justicialismo apuntan al doble discurso cambiemita. "Hablan de consenso y te salen a matar por los medios", le reprochan.

A esto se le suma que el Justicialismo se enteró por medio de los asesores del senador Federico Pinedo -y no por Hacienda- que el último miércoles Hernán Lacunza no expondría ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior. Y, si bien el argumento oficialista de posponer esta visita fue que el Gobierno "decidió buscar consensos políticos antes de enviar el proyecto de deuda al Senado", durante esta semana, la oposición asegura que "no hubo diálogo" con el oficialismo. Incluso, buena parte de los legisladores ya partió a sus respectivas provincias.

Sobre falta de canales de diálogo también habló el kirchnerismo, aunque apuntó a los senadores justicialistas, por no haberles avisado que habían convocado a Lacunza al Congreso, sino que -aseguran- se enteraron por los medios.

Pero más allá de estos planteos y falta de diálogo, un importante diputado K se encargó de aclararle a este medio que rechazarán de plano cualquier intento por parte del Gobierno de sacar por DNU un reperfilamiento de la deuda. Es más, se muestran dispuestos a habilitar un debate "prudente" en el Congreso, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una medida que tendrá implicancias en una supuesta presidencia de Alberto Fernández, que ya dan por descontada. "Sacará un par de puntos más que en la PASO", estimó un diputado K.

En este sentido, la semana pasada, el diputado Agustín Rossi mantuvo una reunión con Mario Negri y Emilio Monzó para avanzar con la extensión de los plazos. Pero, luego de ese encuentro, no hubo novedades. Desde el kirchnerismo, consideran que estas marchas y contramarchas son un ejemplo más de la falta de previsión por parte de Cambiemos en el ámbito económico.

Mario Negri (UCR)

Más allá de que desde el kirchnerismo le achacan al Gobierno que no haya puesto a consideración del Congreso el endeudamiento con el FMI, y que ahora intenta que la "mancha venenosa" los alcance a ellos también involucrándolos en este debate, en diálogo con este medio, un importante diputado del FpV se aseguró que están dispuestos a debatir la iniciativa en el recinto, siempre y cuando se haga con prudencia, atendiendo a ciertos reparos, además de que piden conocer la composición de la deuda y de que aclaran que a los ahorristas individuales "hay que exceptuarlos".

Este mismo dirigente se encargó de aclarar que, en caso de que el Gobierno intente puentearlos, y sacar el reperfilamiento por DNU, "lo rechazarán", lisa y llanamente.

Y, en el oficialismo son conscientes de ello. De hecho, en la Cámara de Diputados, ya tienen los porotos contados: saben que si el kirchnerismo suma algunos aliados en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, se pronunciará en contra del decreto.