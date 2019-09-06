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Suplemento Especial Viernes  06 de Septiembre de 2019

Los resultados de la jornada en Golfer´s CC

La primera fecha del torneo se jugó en Pilar y reunió a un centenar de empresarios y ejecutivos que eligen el circuito más importante de juego corporativo. Conocé cómo quienes quedaron mejor posicionados.

CATEGORÍA 0 - 9

KOLOCSAR LORENZO RICARDO - 68 golpes

ALVAREZ MERIALDO JULIAN - 70 golpes 

CATEGORÍA 10 - 16

ABREGÙ JUAN MANUEL - 68 golpes

LODEIRO CLAUDIO ADRIAN - 70 golpes

CATEGORIA 17 - 24

ARGARAÑAZ ROBERTO -  69 golpes

PEDRAZA DANIEL RICARDO - 69 golpes

CATEGORIA 25 - 36

KOLOCSAR BERNARDO LORENZO - 68 golpes

BATALLA ROBERTO LEONARDO - 71 golpes

BEST APPROACH HOYO 5 - IANTOSCA LUIS 

BEST APPROACH HOYO 7 - MARRARI JUAN

BEST APPROACH HOYO 13 - INSUA LUIS RODOLFO

BEST APPROACH HOYO 17 - PEDRAZA DANIEL

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C.MONEY PRIV 1RA 7D-17,241472,0000
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PLAZO FIJO0,000059,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000140,00140,00
CUPÓN PBI EN PESOS20,00001,621,35
DISC USD NY6,390773,2568,85
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL2,030026.932,1400
BOVESPA0,7600102.243,0000
DOW JONES0,450026.728,1500
S&P 500 INDEX0,26512.976,0000
NASDAQ0,15008.116,8280
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-0,2648311,4029312,2297
TRIGO CHICAGO-0,7543169,2048170,4908
MAIZ CHICAGO-1,1544134,8371136,4119
SOJA ROSARIO-0,8282239,5000241,5000
PETROLEO BRENT0,820361,450060,9500
PETROLEO WTI0,426356,540056,3000
ORO-0,68631.505,00001.515,4000

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