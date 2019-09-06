Los resultados de la jornada en Golfer´s CC

CATEGORÍA 0 - 9
KOLOCSAR LORENZO RICARDO - 68 golpes
ALVAREZ MERIALDO JULIAN - 70 golpes
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Comenzó la segunda vuelta de El Cronista Open Golf
CATEGORÍA 10 - 16
ABREGÙ JUAN MANUEL - 68 golpes
LODEIRO CLAUDIO ADRIAN - 70 golpes
CATEGORIA 17 - 24
ARGARAÑAZ ROBERTO - 69 golpes
PEDRAZA DANIEL RICARDO - 69 golpes
CATEGORIA 25 - 36
KOLOCSAR BERNARDO LORENZO - 68 golpes
BATALLA ROBERTO LEONARDO - 71 golpes
BEST APPROACH HOYO 5 - IANTOSCA LUIS
BEST APPROACH HOYO 7 - MARRARI JUAN
BEST APPROACH HOYO 13 - INSUA LUIS RODOLFO
BEST APPROACH HOYO 17 - PEDRAZA DANIEL