Santángelo: “El control de cambio vino para quedarse y hasta es probable que sea endurecido”

El economista Rodolfo Santángelo hizo hoy un análisis sobre el efecto que tuvo durante la primera semana que ya lleva el control de cambios. En ese sentido sostuvo que la medida impuesta por el Gobierno “está funcionando bien, dentro de lo previsto, era una medida necesaria e inevitable”. En tanto, advirtió que vino para quedarse, y hasta es probable que hasta en algún momento sea endurecido”.

“El objetivo de este control de cambios junto con la reprogramación de los vencimientos de las letras de deuda, es que tengamos un dólar que salga del centro de la escena, aunque no sé si estable. En ese sentido me parece que de a poco se va a ir logrando ese objetivo, solo si entendemos que el control de cambios vino para quedarse, y que de ninguna manera va a hacer una medida transitoria, y hasta es probable que hasta en algún momento sea endurecido”, consideró Santángelo esta mañana en diálogo con radio La Red.

Para el economista, en lo que lleva la medida impuesta por el Gobierno “está funcionando bien, dentro de lo previsto. Era una medida necesaria e inevitable”.

En esa línea, explicó que “estaba habiendo mucho atesoramiento de divisas, que en realidad siembre existió, no paró nunca durante todo este tiempo, que era cubierto por otros ingresos pero después se hizo insoportable”.

Al ser consultado sobre cómo creía que serían las mayores restricciones, Santángelo sostuvo que “si hoy el límite es de u$s 10.000, mañana puede ser de u$s 8.000 pasado de u$s 5.000 o u$s 0”.

“Estábamos en una situación que la demanda de divisas superaba a la oferta, este es el primer round. Pero se sabe que cuando el Gobierno toma decisiones, el sector privado toma otras. Esto es dinámico”, pronosticó.

“Argentina no está para tener libertad de cambio, porque para eso el país tiene que tener moneda estable y estabilidad económica”, agregó.

Según opinó Santángelo, tanto el ‘default selectivo’ como el control de cambios ayudan a cuidar las reservas y da estabilidad el mercado. No sé si eso va a servir para que el Fondo Monetario Internacional haga el desembolso de u$s 5.400 millones, pero espero que sí porque es indispensable”.

Al finalizar, también advirtió que a la Argentina le esperan cuatro meses de inflación alta, que son agosto, septiembre, octubre y noviembre que rondará el 4% y 5%".