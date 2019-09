Por caída de depósitos, bancos suben las tasas de plazo fijo en dólares al 6%

"Es una estrategia comercial para retener depósitos".

De esta forma, explican en uno de los grandes bancos extranjeros por qué decidieron subir la tasa de plazos fijos en dólares, que se duplicaron desde el viernes previo a las PASO a hoy, al pasar del 1,2% al 2,5% anual por depósitos a 30 días, según el promedio del BCRA, aunque en los de más de u$s 1 millón el porcentaje de la suba fue aún más grande, al pasar de 1,4% a 3,5% anual.

La razón hay que buscarla luego de que el stock de plazos fijos privados cayera desde u$s 7426 millones el viernes previo a las PASO a u$s 6412 millones el martes, lo que marca una merma de u$s 1014 millones, según la última cifra disponible en el Banco Central.

Los depósitos totales en moneda extranjera en el sistema financiero descendieron de u$s 32.578 millones a u$s 24.982 millones desde las PASO y marca una baja de u$s 7596 millones, lo que representa más del 20% del total.

Mirá también ¿El Gobierno logró calmar al dólar? Economistas y analistas consultados por El Cronista coincidieron que las medidas de restricción cambiaria surtieron efecto. Pero advirtieron que el nerviosismo político le pega al mercado. La salida de depósitos en dólares es ahora el termómetro hasta octubre. Por ANDREA RIVAS

La mayoría fueron retiros de las cajas de ahorro en dólares, que descendieron de u$s 24.464 millones a u$s 1 17.841 millones, al marcar una merma de u$s 6623 millones. La mayor parte de ese monto son depósitos de menos de u$s 1 millón.

"Los bancos necesitan retener con una tasa atractiva a los depositantes, entonces subieron la tasa, más que nada para montos grandes. Hoy el crédito es muy bajo y están mirando más la liquidez y no tener problemas en un momento de retiros masivos en dólares", analiza Amílcar Collante, economista de CeSur.

Es por eso que el BBVA picó en punta y hoy está pagando 1% anual por plazos fijo en dólares a 30 días, 1,5% a 90 días, 5% a 180 días y 6% a 366 días.

El Nación lo siguió y pasó a pagar de 2 a 2,75% a 30 días, de 2,5 a 3,25% a 90 días, de 2,75 a 3,5% a 180 días y de 3 a 3,75% a 364 días.

Galicia, en tanto, pasó de pagar 0,6 a 2,1% a los plazofijistas dolarizados a 30 días, mientras el HSBC duplicó la tasa del 0,5 al 1% a 30 días. En plazos más largos la tasa aumentó más que un punto, pero no están viendo que se constituyan depósitos a más largo plazo: "Hay alguna empresa que rollea a 90 días, pero no es lo habitual", comentan.

"Es de público conocimiento que hay salida de depósito de dólares. En este sentido, la suba de tasas sirve en el margen para retener algo de esa salida. Es para tentar a alguien en el margen a quedarse, después cada uno decide", señala Miguel Zielonka, director asociado de Econviews, la consultora de Miguel Kiguel.

"No hay problemas de liquidez preocupantes: sólo se trata de medida precautorias sanas", analiza el gerente financiero de un banco internacional.