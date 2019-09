Prisma se llevó al CIO del Patagonia como el COO de Ricardo Moreno

El exBBVA Ricardo Moreno, presidente ejecutivo de Prisma Medios de Pago, puso en marcha su plan de transformación digital y cambio cultural Agile, hacia la mejor propuesta integral de soluciones de pago. Está implementando un nuevo modelo de gobierno operacional, compuesto de anillos, equipos interdisciplinarios y autogestionados que colaboran en un entorno de comunicación ágil.

Para esto, Prisma reclutó a los mejores talentos del mercado y lo potenció con la llegada de nuevos ejecutivos con experiencia en management de proyectos de transformación. Entre otros: Martín Kaplan -ex Macro-, Commercial Head; Gerardo Aguzzi -ex CIO del Patagonia-, Head of Engineering & Chief Operational Officer; Agustín Parodi -ex Amex-, Head of Product & Customer Solutions; Federico Cofman -pasado en Mercadolibre-, Head of Sales; Ruben Efron -ex Banco Francés-, Head of Software Development; y Julián Ballarino -ex Frávega-, Head of Institutional Relations.

Claudia Flores no es abogada, médica ni contadora, sino que tiene un título por demás particular: se recibió de Calculista Científico en la Universidad Nacional de La Plata. Luego de desempeñarse cuatro años y medio como gerente Senior de Servicios Financieros de Accenture, pasó a ser gerente de Tecnología y Producción de Banco Galicia, donde estuvo más de 20 años, y ahora es Chief of Digital Factories & CDO de Prisma, donde pondrá en marcha Fábricas Digitales, que son startups de proyectos con enfoques digitales.

Manuel García Podestá, partner de Advent International, nuevo dueño de Prisma, había anticipado que "este mercado es altamente disruptivo y jugar en esa disrupción quiere decir invertir, tener pequeños ecosistemas dentro en una compañía muy grande, para ir hacia la innovación".