Qué va a pasar con los fondos comunes de inversión con letras reperfiladas

Son días difíciles para los fondos comunes de inversión, que buscan adaptarse lo más rápido posible a las nuevas disposiciones de Hacienda. el sector todavía no está del todo restablecido para poder realizar suscripciones y rescates normalmente. Y más de la mitad de las firmas aún no están operativas. En busca de una solución, las gestoras separarán los fondos de activos reperfilados en tres nuevas categorías en función de la clase del suscriptor y de la fecha de suscripción.

“Con los cambios en las reglas de juego, donde las personas humanas no fueron afectadas al reperfilamiento (si mantenían la tenencia desde el 31/07), fue y sigue siendo dificultoso aplicarlo en los Fondos Comunes de Inversión. Aún varias Sociedades Gerentes mantienen cerrados esos fondos (con activos reperfilados), lo que implica que no reciben ni suscripciones, ni rescates –aunque se espera que a medida que pase la semana la situación se vaya normalizando”, comentaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Separación de fondos

Se espera que la totalidad de la industria vuelva a estar operativa dentro de una semana o diez días. Cada gestora está intentando solucionar el problema los más rápido posible y adaptándose a las nuevas normativas.

El Cronista pudo conversar con distintos portofolio managers de fondos locales sobre las opciones que están analizando, o bien, las soluciones que algunos fondos ya implementaron para poder volver a ser operativos normalmente.

Desde la industria buscan darle al inversor “persona humana” del fondo el mismo trato que tendría si estuviera fuera del mismo.

Para hacerlo, separarán en tres a cada fondo con activos reperfilados en base a si el suscriptor es persona humana o jurídica y separando los activos "reperfilados" de los otros activos que se encontraban dentro de los portafolios de inversión.

En definitiva, las tres nuevas categorías serán: los “no reperfilados”, los “reperfilados” y “fondos de activos originales”.

1. “Fondos de No reperfilados”

La primera categoría de cuotaspartes que nacen de la escisión de los fondos que estaban invertidos en activos reperfilados surgen los “no reperfilados”. Estos contienen letras reperfiladas que fueron adquiridas por personas humanas antes del 31 de julio inclusive y que conservaron la posición al 28 de agosto.

El valor de su cuotaparte puede actualmente reflejar una caída del 55% e incluso una merma mayor. Según comentan distintos porfolio managers de los fondos “esa caída es sólo parcialmente real, ya que el valor de la letra reperfilada en el mercado secundario esta siendo valuada como si fuese reperfilada cuando en realidad no lo es ya que su tenedor es una persona humana que adquirió la misma antes del 31 de julio y debería cobrar el 100% de su acreencia”, explicaron.

Las posibilidades que tendrá el inversor es o bien mantener la posición de cuotaspartes hasta el vencimiento de las letras en las que esta invertida el fondo o solicitar el rescate. Si aguarda al vencimiento, llegada la fecha, la gestora le pagará a su suscriptor por fuera del fondo la totalidad de la acreencia.

Si en cambio, el inversor pide el recate, la gestora le devolverá su tenencia en especie y luego el inversor podrá venderla a valor de mercado. De esta manera, el inversor podrá tomar la decisión de venderla o mantener la letra hasta el vencimiento. Será cuestión de decisión comercial del fondo si le cobra (o no) gastos transaccionales por la venta de las letras en el mercado.

“Hasta la semana pasada los rescates se hacían en efectivo. A partir de ahora, le devolvemos en especie ya que si le devolviéramos en efectivo le quitaríamos la posibilidad de que el inversor pueda tomar la decisión de vender las letras reperfiladas en el mercado, o bien quedársela hasta el vencimiento y cobrar el capital mas los intereses de la letra. De una u otra, si el inversor quisiese venderlas en el mercado, encontraría el mismo precio de venta al cual encontraríamos nosotros como fondo en nuestras pantallas del mercado secundario”, explicaron desde un fondo de inversión.

2. "Fondos de Letras Reperfiladas"

En una segunda categoría se encontrarán fondos cuyos activos son bonos reperfilados de personas humanas que haya suscripto después del 31 de julio del 2019 y de personas jurídicas (independientemente de la fecha de suscripción).

En este caso los inversores también encontraron que el valor de su cuotaparte habrá caído estrepitosamente ya que la misma estará valuada en función de lo que valen las letras en el mercado. Para este caso, el valor de las cuotaspartes refleja la real posición que tienen valuadas a mercado ya que aquí sí se incluye el hecho de que las letras fueron reperfiladas.

Aquí también el inversor podrá solicitar el rescate en especie y venderla en el mercado en forma independiente al fondo. También podría mantener las letras y cobrar el 15% al vencimiento, un 25% en tres meses y el 60% a seis meses. Al vencimiento, el fondo le transferirá la totalidad de su acreencia en línea con el pago de la Letra de Hacienda.

3. Fondos originales

Finalmente, surgirá una tercera categoría de cuotaparte cuyas posiciones serán todos los otros activos que no fueron reperfilados. Según sostuvieron los distintos portfolio manager de fondos a los cuales tuvo acceso el Cronista, este es el caso de mayor vulnerabilidad ya que el fondo estaría invertido en activos de muy poco volumen y la posibilidad de responder los rescates es limitada.

“Es la categoría más débil de todas ya que contiene activos con muy poca liquidez. Se trata de fideicomisos, obligaciones negociables, etc. que no suelen tener volumen suficiente como para venderlos en el mercado. De esta manera, ante pedidos de rescates, el portfolio manager deberá vender activos para hacerse de liquidez, pero si esos activos no operan con frecuencia o volumen, se torna mas dificultoso poder hacerse del dinero para devolverlo a los ahorristas”, explicó un presidente de una gestora importante local.

Problemas operativos

La normativa obligó a que los fondos comunes de inversión deban trabajar hasta altas horas de la noche (fin de semana inclusive) para poder adaptarse a las nuevas normativas y al nuevo contexto, en base a los anuncios del Gobierno de la semana pasada. Aun así, existen todavía importantes problemas desde el lado de sistemas y operativo para llevar a cabo la separación de fondos y valuar los mismos. La industria aun no se encuentra totalmente operativa y justamente por los problemas operativos, se espera que vuelvan a estar 100% habilitada los rescates y suscripciones dentro de una semana o eventualmente dos.

“El mayor problema que enfrenta la industria de fondos es que la mayoría de las gestoras tienen un sistema que se llama ´Esco´ y el cual usa tanto para ver los precios de los activos, valuarlos, analizar las carteras y pagar los rescates. En base a eso, con la nueva normativa y los nuevos limites que se pusieron, la mayoría de las gestoras todavía no pudo implementar un sistema que les permita dividir los fondos en varios fondos nuevos”, explicó el director de un fondo común de inversión local.

Según cuentan los gestores de los fondos, gracias al trabajo en conjunto de la gente de Esco, los fondos de inversión, la Camara Argentina de Fondos Comunes de Inversión y parte del Gobierno, se pudo encarar la solución lo más rápido posible y hacer que los fondos vuelvan a ser operativos.

“Desde Esco estuvieron trabajando todo el fin de semana. A partir de la medida tanto la gente de Esco como representantes de la CAFCI y del gobierno se pusieron a trabajar las 24 hs (el fin de semana inclusive), para poder solucionar los problemas operativos que desató la medida en relación a la valuación y operatividad de los fondos afectado”, explicó el gerente de un fondo de inversión local.

En concreto, lo que hizo el gobierno con su medida fue modificar la estructura de los bonos que alteró completamente la composición de los fondos. De esta manera, hay que adaptar los sistemas para que puedan ser bien valuados y ser operativos. Esto podría haber demorado varias semanas, sin embargo desde el mercado afirman que están muy avanzadas en terminar de solucionar las dificultades que generó la medida del Gobierno.

“La buena reacción de la gente de Esco, en colaboración con el trabajo conjunto de distintos miembros y participantes del mercado y reguladores, permitió poder avanzar rápidamente en implementar soluciones operativas que se van a terminar de concretar en las próximas horas para que la totalidad de la industria funcione normalmente”, afirmó el gerente de un fondo de inversión local.