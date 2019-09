Bancos dicen que hubo menos filas, pero sigue la salida de depósitos

En bancos aseguraban que las filas de ahorristas que buscaban retirar depósitos en dólares vistas el lunes amainaron ayer. Hablan de al menos un 30% menos de salida de depósitos. Sin embargo los datos oficiales, que tienen una demora de dos días y tardarán en confirmar que se aplacaron los ánimos, mostraron que el viernes fue el peor día con una caída de casi u$s 1100 millones en el stock de depósitos en moneda extranjera del sector privado. El Banco Central (BCRA) modificó una norma para permitirle a las entidades tener más billetes con la idea de calmar a los ahorristas entregando cada dólar que pidan.

El viernes pasado se retiraron u$s 1092 millones en un sólo día de los bancos de todos el país. El error no forzado de una postergación de pagos que intentó dejar indemnes a los minoristas, pero no contempló el impacto sobre los fondos comunes, llevó a los ahorristas a las sucursales.

Fue el peor día de una tendencia que arrancó el 12 de agosto, primer día hábil tras la derrota oficialista en las PASO que disparó al dólar y derrumbó los precios de bonos y acciones. En ese momento arrancó la salida de depósitos.

En total, desde el día previo a las PASO, ya salieron de los bancos u$s 5862 millones. El 18%. Pero si la tendencia perdía fuerza, el "reperfilamiento" le dio nuevos aires.

Mirá también Las expectativas de inflación para este año se dispararon al 55% Así lo mostró el relevamiento que con analistas, bancos de inversión y consultoras hace cada mes el Banco Central. Saltó 15 puntos respecto a la previsión de julio. Estiman que agosto marcó 4,3% y que septiembre llegará a 5,8%.

Los días jueves y viernes de la semana pasada, cuando los fondos comunes que invertían parte de su cartera en Lecap y Letes tuvieron que detener sus operaciones para adaptarse a la novedad, los montos repuntaron. El jueves se fueron u$s 815 millones en una rueda. Ese récord fue superado al día siguiente.

El viernes, día de mayor salida, las reservas internacionales perdieron casi u$s 2000 millones en una sola rueda. Ahora que el BCRA dio a conocer el detalle de depósitos privados, esa salida queda explicada (los depósitos en moneda extranjera se encajan en el Central y forman parte de las reservas brutas).

El lunes, las reservas perdieron u$s 954 millones y ayer u$s 995 millones. Influyó, explican en el BCRA, que los bancos transformaron encajes en billetes para que las sucursales puedan atender los retiros de depósitos. El pasaje de encaje a dólar en papel resta reservas.

Ayer, respecto de aquel pico de salida, las cosas parecían calmarse en algún nivel. Un banco minorista hablaba de un 50% menos de retiros de dólares, otro de un 30%. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, del 40%.

La creencia en el Gobierno es que no hay otra forma de calmar los temores que no sea entregar cada dólar a los ahorristas. La única manera de lograr que dejen de retirarlos es convencer de que están disponibles. La urgencia por retirarlos desaparece sólo si se confía en que no están en riesgo.