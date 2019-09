EE.UU. podría seguir a Alemania y Japón con una tasa negativa

Algunos inversores estadounidenses se preparan para la posibilidad, antes inconcebible, de que el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años se acerque a cero, mientras la gigante recuperación que tuvieron los bonos este año muestra pocas señales de ceder.

En un mundo inundado de prácticamente u$s 17 billones de deuda soberana con rendimiento negativo -lo que significa que los compradores cobrarán menos de lo que pagaron, vía intereses y capital, si lo mantienen hasta su vencimiento-, el mercado de bonos del gobierno norteamericano hace tiempo que ofrece refugio para los inversores que buscan mayores retornos.

Los bonos del gobierno alemán con vencimiento en 10 años ahora rinden -0,70%, en tanto que la deuda soberana de Japón, también a 10 años, ofrece un rendimiento negativo de -0,27%.

En este contexto, el rendimiento de 1,5% de los bonos del Tesoro norteamericano parecen demasiado atractivos.

Pero hace cerca de un mes, las notas a 10 años rendían cerca de 2%. El reducido espacio de tiempo de ese descenso de 50 puntos básicos tomó por sorpresa a inversores, lo que llevó a expertos a colocar otras pronunciadas caídas en sus radares.

"Podríamos ver ceros", dijo Nick Maroutsos, co-director de bonos globales en Janus Henderson en Newport Beach, California, explicando que todas las ventas masivas de bonos hasta ahora, que provocaban alzas de los rendimientos, se encontraron con compras inmediatas. "La probabilidad crece, en particular porque nos caemos muy rápido".

Sin embargo, si bien espera que los rendimientos a 10 años perforen el 1% en breve, es más cauteloso al momento de fijar un espacio de tiempo para llegar a cero. Por un lado, señala que es muy remota la posibilidad de que haya una política que acelere el movimiento hacia abajo -tasas de interés de corto plazo negativas fijadas por la Reserva Federal norteamericana.

"Si bien los bancos centrales en Europa y Japón pusieron todos sus huevos en una canasta apuntando a usar las tasas de interés negativas para estimular el crecimiento, (y) si bien la Fed observa de cerca...., nosotros todavía no estamos en el punto en que EE.UU. va a abrazar totalmente eso, a menos que vean algunos ejemplos concretos de la vida real de que está funcionando", afirmó Maroutsos.

La tasa de depósitos del Banco Central Europeo actualmente es de -0,4%, y se ubica por debajo de cero desde junio de 2014. El banco central de Japón adoptó una tasa de interés de referencia negativa en 2016, y ahora cobra a los bancos comerciales un interés de 0,1% por parte de las reservas que ellos mantienen depositadas.

Frente al débil crecimiento global y la disputa comercial entre Estados Unidos y China, ambos el BCE y el Banco de Japón se muestran dispuestos a apoyarse más en la política de tasas negativas.

El banco central de EE.UU. también dejó la puerta abierta para un estímulo adicional, pero su tasa de política monetaria se ubica en 2% - 2,25%, bastante por encima de cero. Además, la relativa solidez de la economía norteamericana implica que hay resistencia a presionar demasiado esa palanca.

Por esas razones, Bill O'Donnell, estratega de tasas en Citigroup, dijo que si bien la nota a 10 años se dirige a cero, podría transcurrir algún tiempo antes de que alcance ese nivel.

"Algo que me queda muy claro en el medio de toda esta cacofonía de los titulares es que no hay ningún indicio de que las tasas vayan a subir desde el nivel actual", aseguró. Pero agregó que "en este momento las acciones no están lejos de sus máximos récord, el mercado laboral se ve realmente sólido y a la economía estadounidense todavía le va bien".

Steve Major, director global de research de renta fija en HSBC, tiene una opinión similar. "Saltar de donde estamos ahora a cero es un largo camino. Pero no hay ninguna chance de que los rendimientos vuelvan a donde estaban a principio de año."

Para los operadores, actualmente hay una probabilidad de más de 90% de que la Fed recorte las tasas de interés de referencia en un cuarto de punto en la próxima reunión de septiembre. También creen que habrá otras tres rebajas antes de fines del año próximo.

Sin embargo, si la Fed completara el ablandamiento de 100 puntos básicos que espera el mercado en este momento, su tasa de interés de referencia quedaría en cerca de 1%.

Traducción: Mariana Oriolo