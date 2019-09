Los precios de la vivienda en Venezuela cayeron un 75%

La crisis económica de Venezuela logró lo que en el resto del mundo es un imposible, que los precios de la vivienda hayan caido un 75% en los últimos 20 años, lo que los coloca entre "los más bajos de toda América Latina", informó el presidente de la Cámara Inmobiliaria del país suramericano, Carlos Alberto González.

En promedio, la cotización actual del metro cuadrado "representa un 25%" respecto "al valor de un metro cuadrado hace 20 años", dijo González a la agencia Efe.

El metro cuadrado se cotiza entre u$s 350 y u$s 400 en promedio, mientras que zonas de clase media y media-alta, como las urbanizaciones caraqueñas de Altamira o Los Palos Grandes, se tasan alrededor de u$s 1000, "cuando eran zonas que se cotizaban a u$s 2000 a 2500" hace cuatro años, dijo González.

Según cifras del Banco Central de Venezuela, (las últimas disponibles) esta actividad culminó el tercer trimestre de 2018 con una caída del 13%, con lo cual sumó 19 trimestres consecutivos de contracción y acompaña la caída del sector productivo de 20 trimestres consecutivos, el 60% desde 2013.

En 2009 el sector privado materializó "80.000 unidades de vivienda", unos 5,6 millones de m2. Este año, se producirán 1000 unidades, unos 70.000 m2 en total -un desplome del 98,75 % en una década-.