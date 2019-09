Bonos con leves bajas y Adrs con tendencia mixtas en el premarket

Hoy, el mercado hará el verdadero testeo sobre el control de cambios, medidas anunciadas por el Gobierno el domingo pasado. Ayer, el día fue bueno, pero con un volumen bajo y sin la referencia de Wall Street por el feriado en Estados Unidos por el Día del trabajo.

Ya en el arranque, en el premarket, los bonos argentinos empezaron con bajas de hasta el 2% que suavizaban y los Adrs mostraban comportamientos mixtos,

El dólar bajó $ 3,62 (-5,83%) y cerró a $ 58,41 promedio para la venta al público, mientras que la Bolsa porteña subió 6,45%.





Cuando abra hoy la plaza funcionará normalmente y con los mercados de referencia activos.



En el comienzo de la semana, tanto la operatoria de divisas como el mercado bursátil se destacaron por el bajo nivel de negocios que apenas alcanzó los u$s 84 millones en el primer caso y $ 401,2 millones en acciones para el segundo.



En el panel líder, Mirgor avanzó 13,44%, Edenor subió 10%, Banco Macro ganó 9,15%, Pampa Energía ascendió 8,74% e YPF trepó 7,35%, al tiempo que no se registraron pérdidas.



Para Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil, "todo queda supeditado a lo que suceda el martes en los mercados de referencia". "Es que hoy (por ayer), la bolsa neoyorquina no registró operaciones. Bajo este entorno, acciones y bonos locales se recuperaron. En el caso del S&P Merval se despidió con un avance del 6,45%", agregó.



Por el lado del mercado de bonos soberanos, se mantuvo neutro sin grandes variaciones por las acotadas operaciones realizadas.



"Puntualmente, algunos bonos como el AO20 y el DICA crecieron hasta el 5%, pero volvemos a repetir, por la baja liquidez estos precios no son referenciales, mañana será la prueba de fuego", comentaron desde Portfolio Personal Inversiones. Y agregaron: "la curva se encuentra invertida y opera entre tires (tasas internas de retorno) que van desde 160% anual en los bonos más cortos, a niveles del 20% anual en los más largos".

Por qué bajó el dólar



En tanto, en el mercado de cambios, el dólar mayorista cedió $ 3,50 (-5,90%) y finalizó a $ 56 mientras que el BCRA convalidó hoy una suba en la tasa de las Leliq de 201 puntos básicos respecto del viernes pasado al finalizar en 85,275%.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que "el feriado en los Estados Unidos impactó plenamente en la actividad local" que se redujo "a niveles mínimos".



"La escasa actividad y la imposibilidad de concertar operaciones para liquidarse en la fecha mostraron al dólar con fuerte retrocesos que lo llevaron a niveles del martes pasado", dijo y agregó que la adecuación de los sistemas operativos a la nueva normativa "también conspiró para un desarrollo más fluido de las escasas operaciones".



"Recién hoy se podrá tener una proyección más completa del impacto de las medidas en los precios del dólar mayorista", finalizó.



Renzo Centeno, director de Golden Capital FX, aseguró que "es esperable que el dólar baje", teniendo en cuenta las medidas tomadas por el Gobierno. "Naturalmente, las empresas son las que más traccionan su volatilidad, y al tener restringida la posibilidad de atesorarlo, el valor se estabiliza", sumó.



Y resaltó que a mediano plazo "los precios del dólar blue, o contado con liqui, impactan en la estructura de costos de las empresas, por lo que a pesar de tener un dólar calmo, es posible que la inflación se incremente".