Lacunza no va al Senado y patea el debate por reperfilamiento de deuda

Eran casi las 15 cuando ayer, por medio de un tweet del senador Federico Pinedo, la oposición se enteraba que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, "se bajaba" y no concurriría al Parlamento para brindar los detalles del proyecto de ley que impulsa la Casa Rosada con el objetivo de "reperfilar" la deuda pública local. Conforme fueron pasando las horas, no solo se empezó a dudar que el flamante ministro asista más adelante a la cita ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior que preside el senador José Mayans. También hay incertidumbre acerca de si finalmente el Gobierno remitirá la iniciativa al Senado para su tratamiento

El envío del proyecto que el Ejecutivo anunció la semana pasada quedó envuelto entre signos de interrogación luego de que ayer por la tarde Mayans se enteró por medio de Pinedo, y no por el Ministerio de Hacienda, que Lacunza no asistiría al Congreso. Según el propio presidente provisional de Senado explicó en su tweet, el cambio de postura se debió a que el Gobierno había decidido "buscar consensos políticos" antes de trasladar la discusión al terreno legislativo. "Se suspenderá la presencia del ministro para generar el diálogo correspondiente", indicó. A su vez, desde el bloque radical le dijeron a El Cronista que la presentación del proyecto al Senado sería "más sobre el fin de semana". Mientras que, en la Cámara de Diputados hablaban de intentos, por parte del oficialismo, "de cerrar algo con el PJ" y aclaraban que "no hay un desacuerdo puntual, solo que no tienen ninguna garantía de que vayan a apoyar el proyecto".

Por su parte, fuentes de la bancada del PJ le dijeron a este medio que tenían "entendido" que, el oficialismo, finalmente, no mandaría la iniciativa al Congreso. "No lo necesitan hacer", aclaraban sobre la medida, que se podría poner en práctica por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o incluso, dejarlo de lado y que se opte por pagarles a los tenedores gracias a las divisas que ingresarían a partir de la liquidación de exportaciones.

Desde el bloque opositor aseguraron que, al menos hasta ayer a la tarde, no habían tenido contactos con el oficialismo respecto a la eventual discusión del proyecto. "Quizás pensaron en sumarnos a la discusión para desgastarnos, pero el problema es que nuestro candidato no va a estar y ellos pueden salir más desgastados. Es un riesgo innecesario", aventuraron. E indicaron que, en caso de que finalmente el proyecto sea enviado, el bloque del PJ pedirá "la composición de los tenedores". Esto es, "cuántos son personas físicas, cuánto está en la mano de la Anses, del Banco Nación y del Banco Provincia".