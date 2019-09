Vidal apuesta a salir a la calle y Kicillof no se baja del auto

"Le tomó dos horas para hacer tres cuadras, literal, por reloj". El entusiasmo por la recorrida sorpresiva de María Eugenia Vidal por las calles de San Pedro les permite en la gobernación olvidar, aunque sea por un poco, los 1.698.278 votos que le sacó su contrincante del Frente de Todos Axel Kicillof en las PASO.

Fueron 19 días casi de encierro, hasta la recorrida de la mandataria del viernes pasado en la localidad bonaerense, en un experimento de la nueva estrategia electoral de Juntos por el Cambio de cara a las generales y decisivas (a falta de ballottage) elecciones del 27 de octubre.

Mientras tanto, prometiendo olvidar los actos marcopeñistas de 360 grados y las redes sociales para retomar el "contacto directo" con la gente, en la gobernación aguardan los resultados para estos días de los focus group encargados por Roberto Zapata y Jaime Durán Barba. Sus resultados, sin embargo, no modificarían su postura de diseñar la futura campaña (que en lo formal arranca el 22 en provincia) sin interferencias de la Casa Rosada (más precisamente, de la Jefatura de Gabinete).

Vidal en su recorrida por San Pedro

En su visita a San Pedro, Vidal realizó un timbreo, caminó una calle céntrica, almorzó en un bar con el intendente Cecilio Salazar, de los pocos aliados que celebró en las primarias, participó de una actividad de gestión y cerró la jornada en un local partidario. El portal Infobae detalló ese día que este nuevo tipo de visitas se haría habitual: para esta semana, confiaron fuentes vidalistas, hay previstos dos desembarcos, uno en el interior y otro en el Conurbano.

Días antes de la campaña por San Pedro, sin cámaras ni aviso a la prensa, Vidal fue al hospital de niños Sor María Ludovica, en La Plata. Esa fue la semilla del cambio de estrategia.

Con una Vidal abocada a kicillofizar sus próximas semanas, gracias a la diferencia de 20 puntos, Kicillof no necesita repensar nada. El único mensaje que está bajando el candidato es: "Todavía no se ganó nada". Luego de la presentación de "Sinceramente" en La Plata, ante la militancia afuera, el propio ex ministro de Economía se lo recordó a Cristina Fernández de Kirchner cuando lo presentó como "el futuro gobernador".

Agradezco a la #EditorialUnipe haberme hecho llegar los 6 tomos de la Historia de la Provincia de Buenos Aires.

Aprovecho las horas de ruta para leerlos. @unipe_ar #RecorriendoBuenosAires pic.twitter.com/NFV1nRJqjP — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 30, 2019

Con tranquilidad, luego de un paso por el taller mecánico, Kicillof retomó sus recorridas en el Clio por Trenque Lauquen y distritos que hasta ahora no había ido. Su campaña continuaría como hasta ahora, según se acordó, evitando mega-actos de lírica peronista y comentarios sobre la economía nacional. "En las recorridas no le preguntan por el dólar sino por los problemas de los bonaerenses", es el argumento de su equipo. Su apuesta es ganar localmente en la mayoría de los 135 distritos, con la lupa puesta en los que hoy parece imposible.