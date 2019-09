Bancos quintuplicaron la importación de dólares billetes 'físicos' para ahorristas

Hoy entraron u$s 600 millones ‘físicos’ del total de los u$s 2000 millones previstos que los bancos importarán durante esta semana desde la Reserva Federal y del Bank of America, según advierten desde las empresas transportadoras de caudales, en estricto off the record.

Como hoy es feriado en Estados Unidos por el Labor Day (Día del Trabajador), la Reserva Federal no trabaja, entonces mañana no entrarán billetes, por lo que se reanudará pasado mañana el ingreso, que se quintuplicó considerando que en una semana normal ingresan u$s 400 millones, aunque en las últimas dos semanas ya se había cuadruplicado el volumen, al pasar a u$s 1600 millones en cada una de las últimas dos semanas de agosto.

“En épocas normales el BCRA importa poco, apenas u$s 600 millones por mes, mientras ahora el Central importa de u$s 200 a u$s 300 millones por día. Lo que trae el BCRA va a su tesoro y lo pone a disposición de los bancos que van a buscarlos. Los bancos lo envían a las transportadoras para que lo fraccionen y distribuyan en sucursales de todo el país. En épocas normales el BCRA importa poco. Lo hacen los bancos”, detallan los conocedores del ambiente, que agregan que las propias transportadoras tampoco no saben lo que vendrá hasta 24 horas antes de la recepción en Buenos Aires.

Una carga pesada, exactamente de 3000 kilos, fue el peso de los u$s 300 millones provenientes de la Reserva Federal que llegarán a Ezeiza desde Nueva York en un avión común de línea. Otra carga de la misma magnitud lleg+o también desde el JFK pero proveniente desde el Bank of America.

"Se trata de órdenes de importación de billetes que primero debe autorizar el Bano Central y llegan por courier internacional por vía aérea", revela un conocedor de la materia.

La normativa indica que debería ir un 'volador' armado, pero la norma es tan vieja que quedó en desuso: nadie la cumple, ya que no se puede viajar armado en un avión. Pero los billetes van en un envoltorio especial con precintos, como si fueran mercadería, pero con bolsas inviolables que permiten la trazabilidad, de modo de poder seguir el proceso.

La transportadora de caudales lo recibe en Ezeiza y en menos de 24 horas lo redistribuye a las sucursales bancarias tanto de la ciudad de Buenos Aires como del interior del país. Para las ciudades más alejadas van al Aeroparque para transportarlos por vía aérea.