Solo 2% compran más de u$s 10.000 por mes, pero esperan dolarización de plazos fijos

Las medidas anunciadas por el Gobierno para calmar al mercado cambiario y cuidar las reservas incluyen que las personas humanas sólo podrán adquirir hasta u$s 10.000 por mes. Con los datos de julio, el límite afectaría a sólo el 2% de los compradores, que son los que compraron más de u$s 10.000. Sin embargo, esos compradores representan más del 30% del volumen comprado por personas físicas.

La suba del dólar y la inflación llevan a la gente a adquirir cada vez menos divisas, ya sea porque el billete vale cada vez más y resulta más caro comprarlo o porque la inflación hace que sobren cada vez menos pesos para pasarse a dólares. Sin embargo, el dólar mantuvo la tendencia al alza todo el año y el BCRA implementó este fin de semana otro nuevo paquete de medidas para detenerlo.

Según la información oficial, en julio más 1,5 millón de personas compraron dólares, aunque la inmensa mayoría adquirieron menos de u$s 10.000, mientras que sólo 26.005 superaron ese monto.

Por otro lado, el informe cambiario del BCRA de julio muestra que si bien el volumen de operaciones de billetes de individuos continuó concentro por los estratos inferiores de monto por operador, una buena parte se los llevaron los que compraron más de u$s 10.000.

Si bien las compras realizadas por operadores que no superaron los u$s 10.000 en el mes representan el 69% del volumen, las que hizo el 2% restante de las personas se llevan el 31% del volumen.

En julio, el 20% del total de las operaciones de compras de billetes en julio correspondieron a un monto mayor a u$s 10.000 y hasta u$s 50.000, seguido por un 9% de las compras de personas humanas que compraron más de u$s 50.000 y hasta u$s 500.000. Finalmente, solo un 2% del total de las operaciones representaron montos de compras mayores a u$s 500.000 durante julio.

El ojo puesto sobre plazos fijos

Ante el escenario de desconfianza tras las ultimas medidas, desde el mercado esperan que la dolarización de portafolios continúe a medida que venzan los plazo fijo en las próximas semanas.

El analista financiero Christian Buteler sostuvo que al ahorro principalmente va a recaer sobre el poder de compra de las empresas y no tanto sobre personas humanas.

“Es difícil saber cuánto se puede ahorrar en total. Si se ve el impacto en las empresas, a estas se las baja a cero la dolarización para atesoramiento. A la persona humana, u$s 10.000 para el flujo que mensual creo que alcanza. Lo que sucede es que probablemente vamos a traer más incertidumbre y miedo y que haya gente que busque dolarizar plazos fijos en pesos una vez que se venzan. De esta manera, la demanda va a ser mayor hasta ese límite de u$s 10.000 por persona. Aun así, no creo que haya mucho que se pueda ahorrar entre la gente común y si mucho más en lo que es empresas”, sostuvo.

Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), coincidió en que en cuanto a la posible demanda de dólares es importante tener la mirada sobre los depósitos en pesos.

“El último dato alcanza los $ 2.331 millones, un descenso de $111.000 millones en relación al último día hábil antes de las elecciones. De hecho, en agosto los depósitos totales cayeron sólo muy levemente. Si miramos los depósitos privados en pesos correspondientes a plazos fijos, estos cerraron el miércoles en $ 1,22 billones, cpon una caída de $ 27.000 millones desde las PASO. Esto refleja que los depositantes retiraron el total de intereses pagados, más algo de capital, lo que da un total estimado de unos $ 87.000 millones”, dijo Gardiner.

En línea con Buteler, un operador de bonos de un banco local sostuvo que la demanda de dólares puede seguir justamente por la cancelación de posiciones en pesos, principalmente por la liquidación de plazos fijos en pesos.

“Estamos calculando el monto total que hay sobre los plazos fijos ya que esperamos una dolarización en tales posiciones. La tasa esta muy alta pero la incertidumbre también hace que la gente busque refugio en el billete. La salida desordenada de esta crisis golpea la confianza en el sistema y solo se busca refugio en el dólar. El mercado y los inversores y ahorristas siguen con cautela y el cepo no colabora en lograr mayor calma”, dijo el trader.