Tres razones por las que bajó el dólar tras las medidas de restricción cambiaria

El dólar respondió con una baja de $ 4 a las medidas impuestas el domingo por el Gobierno que limitan la compra de divisas para cuidar las reservas, en medio de un retiro masivo de depósitos de los bancos.

Pero... ¿cuáles son las razones por las que el billete baja en momentos en que los ahorristas buscan retirar sus depósitos en dólares de los bancos por desconfianza y prefieren pasarse de pesos a dólar?

Consultados por El Cronista, operadores y economistas coincidieron en señalar tres de las medidas anunciadas por el Gobierno, además de aclarar que, al celebrarse hoy el feriado del Labor Day en los Estados Unidos, el monto de operaciones "es muy chico".

Las tres razones que enumeran son:

- Primero: se obliga a los exportadores a liquidar. Las medidas establecen que los exportadores tienen que vender las divisas obtenidas por sus ventas al exterior en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities). Esto genera mayor oferta de divisas.

- Segundo: se redujo otra vez, la Posición Global Neta (PGN) de los bancos. La posición diaria ya había sido reducida al 5% de Responsabilidad Patrimonial Contable (RPC). Ahora el Central la bajó al 4% de la RPC o a u$s 2,5 millones, lo que resulte más alto.

De esta forma, la medida fuerza a los bancos a vender más dólares propios, por lo que tiene como efecto algo más de oferta de divisas en el mercado cambiario mayorista, al tiempo que evita que las entidades financieras demanden divisas para su propia cartera.

- Tercero: las empresas no podrán comprar dólares para atesorar, lo que redujo la demanda. "Hoy es feriado en EE.UU., así que no es una rueda para tomar de referencia, pero acá lo que pasa es que no se permite comprar a las empresas para atesoramiento y a la vez incrementaste la oferta porque la obligás a liquidar", explicó el analista financiero Christian Buteler.

En diálogo con El Cronista, el analista anticipó que el martes, con los mercados abiertos en Estados Unidos, "vamos a hablar de otra batalla".

Mauro Mazza de BullMarket Brokers coincidió en que "un 35% del mercado se quedó sin cobertura y eran los que siempre demandaban billetes. Ahora las empresas tienen como unica salida el MEP o el CCL a partir de mañana", apuntó.

Christian Gardel, de Gardel Traiding SA, remarcó que las medidas del Gobierno "sacaron mucha demanda, individuos de alto patrimonio y empresas, con lo cual queda la gente que puede comprar u$s 10.000".

"El dólar así va a estar muy ofrecido. Sin este cepo, no llegaban a octubre. Con estas medidas hasta eventualmente, dependen de cómo lo manejen, eventualmente el Central puede llegar a comprar dólares", detalló.

Sin embargo, instó a prestar atención al dólar MEP o bolsa, donde se operó poco hasta ahora: "Ese va a ser el comparativo hasta ahora con el paralelo y va a dar el pulso con lo que pase con el dólar en el futuro".