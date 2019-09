El control de cambios pone en riesgo la permanencia de Argentina en el índice MSCI Emergentes

Con el control sobre el mercado cambiario que dispuso ayer el Gobierno hay riesgos de que Argentina pierda la categoría de Emergente que le otorgó la empresa MSCI.

A mediados del año pasado se conoció la novedad del nuevo estatus del país, y la plaza local fue una fiesta: en 2019 las acciones argentinas iban a ser consideradas mercado emergente. La noticia se convirtió en un hecho en mayo: tras nueve años como país fronterizo, la Argentina podría pasar a recibir inversiones de u$s 9000 millones aún cuando el país representara tan sólo el 0,29% del índice MSCI Emergentes.

En marzo pasado, cuando se disparó el tipo de cambio y la plaza doméstica se cargó de volatilidad, el MSCI aseguró que mantenía el ascenso de categoría pese a la incertidumbre política y económica, siempre y cuando, el país no introduzca controles de capitales.

"Como fuera anunciado el 20 de junio de 2018, en el caso de que las autoridades argentinas introdujeran restricciones a la accesibilidad del mercado, como ser controles de capital o controles cambiarios, MSCI revisaría su decisión de reclasificación programada", indicaba el comunicado.

La revisión de la categoría de los índices es anual. Sin embargo, en la Citi, no se descarta que pueda haber novedades del MSCI en estos días, aunque también está en duda cuán negativo resulta un control de cambios más leve que el conocido durante el kirchnerismo.

"Sin dudas podríamos perder la categoría, pero obviamente es un daño colateral menor. El MSCI fue claro: cualquier atisbo de control de capitales y Argentina es sujeto de revisión de la clasificación", señaló Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, quien también agregó: "Creo que si efectivamente hay voluntad de sacarnos, pueden hacerlo en cualquier momento. No esperan a las reuniones protocolares o preacordadas. Por eso hay que estar atentos esta semana".

Jorge Alberti, titular de Elaccionista.com, indicó que "es muy probable que pongan al país en revisión pese a que esta medida es temporaria y las restricciones son limitadas".

"Desde mi punto de vista deberían. Hay otra vez control de cambios, muy leve para lo que era en el gobierno anterior, pero no hay mercado libre", comentó José Bano, gerente de Asesores Financieros de InvertirOnline.com, en relación al reperfilamiento de las letras. A su vez, el experto confirmó que la revisión es anual, pero aclaró que pueden hacer algunas ad hoc si ven que cambian las condiciones de un país fuertemente".

En la City son más quienes ven una salida del índice; lo asumen en off the record. No obstante, dudan sobre cuándo podrían hacerlo.

En cambio, Rubén Pasquali, analista de mercados Fernández Laya, se mostró más optimista: "Mi impresión es que, de haber una salida, no sería por esto. Es cierto que se enrareció un poco el tema, aunque no metieron encajes para nada y está habilitada la entrada de dinero desde afuera".