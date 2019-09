Sin opinar del 'cepo M', Alberto Fernández viajó a España

Alberto Fernandez pensaba viajar el viernes a España. Un viaje previsto desde antes de que el Gobierno anunciara el "reperfilamiento" de los vencimientos de la deuda, de la calificación de default selectivo que duró 12 horas; y, lo último, el decreto dominguero de controles en el mercado de cambios. El presidenciable del Frente de Todos esperó para hablar con su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, que regresó de un nuevo viaje a Cuba para visitar a su hija Florencia.

Alberto F. no estará en el país durante una semana: recién volverá el próximo domingo. Se fue en silencio, más allá de sus declaraciones al Wall Street Journal que volvieron a despertar la queja de la Casa Rosada, si bien su comando de campaña insistía que no había dicho nada nuevo (habló de "default virtual"). En sus oficinas de México al 300 no podían garantizar que el candidato, que en su doble rol como jefe de campaña no viajó con su equipo de comunicación, se abstenga de opinar de la coyuntura desde el exterior si es abordado por la prensa española. También negaban que ayer hubiera habido contactos con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

Agradezco mucho el saludo del Master (@masterpolitica) del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político (@cigmapucjc) de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, donde tengo el honor y el placer de ser profesor. https://t.co/nG2T2JfbAX — Alberto Fernández (@alferdez) August 12, 2019

"Siempre después de cada presentación subimos al otro día un video". Con esa frase, en el Instituto Patria negaban que el único tuit de la jornada de la ex Presidenta estuviera dedicado al anuncio del cepo M (medida K estigmatizada por el macrismo). "Con todo lo que está pasando y va a pasar va a ser inevitable que todos los sectores económicos, todos los actores, se sienten a discutir en serio", se repetían las palabras de la senadora en La Plata en el editado.

Randazzo, otro que ha dado charlas en la misma Universidad

Fuente: Master en Cosultoría Política

El domingo por la noche, el candidato estaba embarcando con destino a Madrid. Dará una clase en un postgrado en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política, en la Universidad Camilo José Cela. Por sus aulas pasaron en el último año el ex presidente Eduardo Duhalde, el ex ministro del Interior Florencio Randazzo, el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el diputado Facundo Moyano, graduado de una maestría. Todos peronistas.

Duhalde en la graduación de Facundo Moyano

Pero el presidenciable más votado de las PASO no irá solo: además de su pareja Fabiola Yáñez, lo acompañan el diputado y ex gobernador Felipe Solá, en su calidad de "vocero" de la campaña; y Miguel Cuberos, integrante del albertista Grupo Callao. Ocurre que, además de docencia y placer, Alberto F. mantendrá una reuniones bilaterales.

Las más relevantes: más con traje de electo que de candidato, producto de unas inéditas PASO, primero irá al Palacio de La Moncloa para ver al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; y, al final del viaje, irá a Portugal a encontrarse con el primer ministro Antonio Costa.