Tras la reunión con el BCRA, bancos se preparan para abrir mañana hasta las 17

A partir del decreto que firmó hoy el presidente Mauricio Macri, el BCRA instrumentó una serie de cambios en la operatoria de las entidades. Hay dos puntos que buscan llevar tranquilidad a los clientes, especialmente la extensión del horario de atención de las sucursales y la disponibilidad de billetes verdes, para aquellos clientes que prefieran extraer sus depósitos en dólares.

Según la comunicación 6670 del Banco Central, la autoridad monetaria dispuso de manera extraordinaria, que durante todo septiembre los bancos puedan sumar dos horas más en sus horarios de atención al público. Así, la franja tradicional de 10 a 15 horas, se extendería hasta las 17 hs de lunes a viernes.

Aunque cada entidad puede elegir si considera pertinente estirar el horario de cierre para evitar las filas de los clientes, la expectativa es que la mayoría se sume a esta nueva forma de atención. De hecho, esto surge como una iniciativa de los bancos que, durante los últimos días de la semana pasada, "no dieron abasto" y vieron sus sucursales colapsadas.

En la casa central de un banco privado con presencia en todo el país, por ejemplo, el viernes las persianas se bajaron a las 3 de la tarde como todos los días, pero sus empleados siguieron atendiendo clientes dentro de la sucursal hasta las 8 de la noche. "Si un cliente viene a buscar sus depósitos, nunca lo vamos a dejar afuera. No vamos a cerrarle la puerta en la cara", explicaron fuentes de esa entidad a este diario.

La explosión por la demanda de dólares físicos hizo que en los últimos días de la semana pasada, muchos ahorristas se encontraran con que en la sucursal con la que suelen operar, le dijeran que "no había stock", les pidieran solicitar el monto a extraer y les dieran turno para dentro de un par de días.

A diferencia de lo que ocurrió en la crisis bancaria del 2001, que terminó en un corralito, los bancos argentinos en 2019 están líquidos. Pese a esto, los billetes "no duermen" en las entidades.

Por eso, el Banco Central les aseguró a los bancos que participaron de una reunión de emergencia el domingo a la tarde, media hora antes de que empiece el super clásico entre River y Boca, que la autoridad monetaria mandó a traer u$s 20.000 millones de billetes físicos extra para satisfacer la demanda. No es un dato menor si se considera que desde las PASO del pasado 11 de agosto, los clientes extrajeron de sus cajas de ahorro en dólares poco más de u$s 3500 millones.