El Senado se prepara para debatir los nuevos plazos de pago de la deuda

El oficialismo en el Senado confía en que obtendrá el respaldo de la oposición para abrir esta semana en comisión la discusión sobre las medidas económicas dictadas por el Gobierno de Mauricio Macri en busca de fijar nuevos plazos para el pago de la deuda pública

El proyecto de ley que prepara el Poder Ejecutivo sobre el diferimiento de los plazos de la deuda y que iba a ser enviado el viernes a la Cámara alta finalmente podría ingresar este lunes para ser girado a las comisiones de Presupuesto y de Economía, informaron fuentes parlamentarias.



El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, indicó que mantuvo conversaciones en los últimos días con senadores de los bloques opositores que le manifestaron su vocación de tener "una actitud responsable" ante la propuesta del Gobierno.

En el Gobierno buscan alejar el fantasma del "default", tras las medidas de emergencia El equipo de Mauricio Macri quiere evitar que las medidas de ayer se relacionen con un "default". Así lo comentó un funcionario, tras la reunión de Gabinete que encabezó Macri con sus ministros y referentes en el Congreso como Emilio Monzó, Mario Negri, Luis Naidenoff y Federico Pinedo.

"Hemos tenido conversaciones con los principales bloques opositores. Veo responsabilidad y preocupación por la Argentina" porque se entiende que "se trata de un momento en el que hay que ser serios y responsables ya que lo que está en juego es la Argentina y no un partido político", expresó.



Pero fuentes del Partido Justicialista (PJ) pusieron algunos reparos a la hora de confirmar si darán el quórum para discutir la iniciativa en caso de que finalmente sea enviada mañana a las comisiones que presiden Esteban Bullrich (PRO) y Silvia Elías de Përez (UCR).



Sobre el proyecto, el jefe del bloque de senadores del PJ, Carlos Caserio advirtió que "peor es decirle a los bonistas que no les vamos a pagar" y señaló que "durante tres años" le pidieron a Macri que "el endeudamiento sea por ley y nunca fue".



El senador por Córdoba, que reemplazó a Miguel Pichetto en la jefatura de la principal bancada opositora, aseguró de todos modos que actuarán "con la mayor responsabilidad" y que "si es un proyecto que se debe tratar", lo tratarán.

Deuda: Macri envía el proyecto al Congreso, pero la oposición pone reparos Tras el anuncio de Hernán Lacunza del miércoles pasado de las cuatro iniciativas con las que buscan aplazar los vencimientos de deuda, en el Ministerio de Hacienda trabajaban ayer para ultimar detalles del proyecto de ley para ofrecer un canje voluntario a los tenedores de bonos bajo ley argentina.



En tanto, José Alperovich, senador peronista por Tucumán, dijo al diario La Gaceta que la medida que se enviará al Congreso "no ayudará a aliviar esta crisis económica". En opinión de Alperovich a lo que se debe apuntar es a "una reestructuración total de la deuda".



Su par, Beatriz Mirkin, advirtió que no será "copartícipe de las decisiones irresponsables" del Gobierno. Advirtió además que "el plan económico había terminado mucho antes" de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto y esa votación vino "a poner blanco sobre negro" tal falencia.



Pinedo insistió en pedir colaboración y "prudencia", en sintonía con las declaraciones en las que Macri llamó a llevar tranquilidad a los argentinos, y explicó que las medidas "básicamente se tratan de darle herramientas de trabajo al próximo Gobierno".



"Lo que debe quedar claro es que no se trata de que Argentina no quiere pagar o no va a pagar, este no es el caso, se trata de establecer un cambio de plazos de pago con el establecimiento de pago de contado de tres y seis meses pero definitivamente con vocación de cumplir", explicó el mandatario en declaraciones radiales.



Paralelamente a la eventual discusión que pueda abrirse en esas comisiones del Senado, el debate sobre la deuda también incluirá este miércoles a los diputados cuando el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, asista a la Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación.

La cita es el miércoles a las 15 en el salón Atrio del Senado, donde la intención es escuchar las explicaciones de Lacunza sobre el proyecto de ley para reprogramar los pagos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Lacunza, además, deberá explicar los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo Nacional para reprogramar el vencimiento de bonos de la deuda pública en manos de personas jurídicas.