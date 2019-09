Bullrich: "La única razón del nerviosismo económico es la incertidumbre electoral"

El senador nacional del PRO y ex ministro de Educación Esteban Bullrich aseguró hoy que "es importante llevar tranquilidad" a la población de que la Argentina "no tiene problemas financieros de fondo" y que "la única razón del nerviosismo económico es la incertidumbre electoral" previa al 27 de octubre.



En esa línea, dijo que el país afronta "un problema en el corto plazo" ya que "Argentina no tiene problema para pagar sus deudas" sino que "es la incertidumbre sobre quién va a ganar la elección y cómo va a gobernar genera nerviosismo".



"La única razón de por qué hay nerviosismo es la incertidumbre electoral", aseguró Bullrich esta mañana en diálogo con radio Mitre. "Es importante llevar tranquilidad. Argentina no tiene problemas financieros de fondo", indicó Bullrich.



Al respecto, explicó que las medidas adoptadas por el equipo económico de reperfilar los vencimientos de deuda del Tesoro y de enviar un proyecto de ley al Congreso para discutir el manejo de la deuda buscan solucionar los problemas de disponibilidad de dólares en el corto plazo y ponerlos a disposición de la gente.



"Al dejar de usar dinero para pagar (los vencimientos) se lo pone a disposición de la gente y permite que se estabilice y que haya un peso más estable", dijo el senador nacional, quien remarcó que "si hubiera tenido que pagar las obligaciones de corto plazo quizás si hubieran faltado los dólares, pero ahora están".

Sostuvo también que "son medidas que buscan acompañar a los argentinos en la que la suba del cambio pega en los precios, pero también dar tranquilidad a los bienes de los argentinos", y remarcó que el pago diferido de letras "no incluyen descuento ni de capital ni de intereses".



"Hay preocupación e incertidumbre sobre la elección y eso genera una necesidad de tener disponibilidad de dólares", dijo el senador, para quien si bien la evolución de las medidas se evalúa "día a día", no harán falta nuevas disposiciones "en la medida que esto funcione".



Por último, dijo que si bien "hay algunos que lamentablemente creen que cuanto peor mejor", aseguró que "todos los dirigentes quieren que sea una transición en paz".