Cachanosky: "Vendiendo dólares no se va a resolver el problema de la falta de credibilidad"

Roberto Cachanosky se refirió, sin decirlo, a los rumores de que el Gobierno prepare, para la apertura de mercados del lunes, una estrategia diferente a la que el mercado estuvo acostumbrado esta semana, cuando tuvo que vender US$ 1.279 millones para contener la divisa. Categórico, afirmó: "Vendiendo dólares no van a resolver la crisis cambiaria".

Así lo dijo en el programa matinal de Marcelo Bonelli en Radio Mitre, "Sábado Tempranísimo". Allí explicó que una posiblemente política de shock, el rumor que circula pero que no confirman desde el Gobierno, no sería la mejor idea. "Lo que falta es un plan económico que brinde previsibilidad. Ofrecer más dólares por día no es la solución, vendiendo más dólares no lo van a resolver, no sé incluso si los US$ 5.400 millones del Fondo calmarán algo”, agregó.

El problema de fondo, explica el economista que durante el último tiempo fue duro con la estrategia de "goteo" del Gobierno, es que el peso dejó de ser atractivo como reserva de valor y mientras eso ocurra el dólar seguirá siendo una opción fuerte para los argentinos. “Ofrecer más dólares por día no es la solución. Estamos en un grado tan grande de falta de credibilidad que las medidas a tomar deben ser cada vez más potentes”, dijo.

“Falta un plan económico que brinde un poco de previsibilidad. Vender más dólares puede ser que mejore la situación un día, pero la tasa de interés del 83% refleja una absoluta falta de credibilidad. Seguir subiendo la tasa tampoco va a convencer".