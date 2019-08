Volvieron a caer los bonos y el riesgo país saltó otros 421 puntos

Los bonos argentinos cerraron este viernes con mayoría de bajas y el riesgo país pegó un nuevo salto para alcanzar un nuevo máximo en la era Macri.

El índice EMBI+ que elabora el JP Morgan y que mide el diferencial de rendimiento de los bonos argentinos por sobre títulos similares norteamericanos llegó este viernes a los 2.533 puntos básicos, con una nueva suba del 19%.

A ese valor, el riesgo país prácticamente se triplico desde las PASO, ya que antes de las primarias estaba en 860 puntos.

El viernes dejó además caídas entre los principales bonos argentinos: el Bonar 2020 cayó un 6,38% a u$s 39,79, el Discount en dólares un 5,61% a u$s 50,5 y el Bono Centenario (AC 100), un 0,47 a u$s 42,5.

El índice S&P Merval cerró con una suba del 2,6%, aunque cerró agosto como el peor mes de su historia.