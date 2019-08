Caso Odebrecht: confirmaron los procesamientos De Vido, López, Baratta y “Corcho” Rodríguez

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal y de José López, ex secretario de Obras Públicas. De esta forma, se acercan al juicio en la causa que investiga el presunto pago de sobornos a la empresa brasileña Odebrecht.

También fueron alcanzados por esta decisión Roberto Baratta, ex viceministro de Planificación, y los empresarios Jorge “Corcho” Rodríguez y Carlos Wagner. Además, se ratificaron los procesamientos de Carlos Ben y Oscar Raúl Biancuzzo, ex presidente y ex vice de AySA, respectivamente, así como de los empresarios Aldo Benito Roggio y Tito Biagini, por los delitos de cohecho y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En la causa se investiga el presunto pago de sobornos a Odebrecht para acceder a las obras de las plantas potabilizadoras de AySA en Zárate y Berazategui. Con esta decisión de los magistrados, la causa quedó al borde del juicio oral y público.

Los camaristas consideraron que “está probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculados a la obra Paraná de las Palmas”.

A contramano, los jueces Rafael Llorens y Pablo Bertuzzi revocaron los procesamientos de Marcos Samuel Sankowicz y Pablo Correa, quienes también estaban involucrados.

Con información de NA.