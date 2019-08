Las Pymes financiarán la devolución de Ganancias de sus empleados

En el sistema tributario si se toca algo, seguramente influirá en algún otro lado. Es decir, si se decide que alguien deje de pagar impuestos, será otro actor el que deba soportar la carga fiscal perdonada. Algo así es lo que sucedió con el decreto 561, por el cual el Gobierno otorgó -entre otros- un beneficio a favor de los empleados en relación de dependencia. Al salir por decreto y no a través de una ley del Congreso como debería haber sido, algunas de las provincias que son las afectadas por la medida al ver disminuida su coparticipación en la recaudación, iniciaron un reclamo judicial ante la Corte Suprema de Justicia, debiendo aguardarse la decisión final. Pero además, como el nuevo cálculo de la retención del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría es retroactivo al 1 de enero de este año, origina que los empleadores deban realizar devoluciones, que en algunos casos son masivas, a favor de sus empleados.

Estas devoluciones que, según la AFIP, tienen que figurar en los recibos de sueldos que se paguen en los meses de septiembre y octubre, en muchos casos dan como resultado un monto importante de reintegro que no podrá recuperarse en el corto plazo, por el programa denominado “SICORE”. En este aplicativo se informan todas las retenciones del Impuesto a las Ganancias, por ejemplo las que las empresas les efectúan a sus proveedores, que conviven en forma separada con las realizadas en los sueldos. Al efectuarse devoluciones masivas en los sueldos, realizadas a los empleados por la suba de las deducciones, se genera un crédito que las empresas no pueden compensar inmediatamente con lo que deben pagar por las retenciones que les hacen a sus proveedores. De esta manera, en el programa quedarán expuestos por un lado el importe a abonar de retenciones y aparte el saldo a favor a recuperar en los meses que restan para finalizar el año y, en algunos casos, recién cuando llegue el 2020.

Resumiendo, la medida fue tomada por el Gobierno, el Estado (nacional y provincial) soportará finalmente el costo económico de la misma, pero las que la financiarán serán las Pymes, inmovilizando dinero sin que se reconozca la inflación. Las empresas más grandes, que tienen muchos cargos gerenciales y ejecutivos, los que igualmente seguirán tributando Ganancias en sus sueldos en lo que resta del año, podrán compensar esas retenciones contra los créditos que se originaron por las devoluciones realizadas por los sueldos menores.

La medida e incoherencias:

El decreto 561 dispuso incrementar un 20% algunas deducciones personales que se utilizan para calcular las retenciones en los sueldos. Para todo este año aumentan el mínimo no imponible a $ 103.018,79 y la deducción especial pasa a $ 494.490,17. La primera incoherencia de la medida es que este incremento también debería haberse aplicado a favor de los autónomos, ya que los importes de las deducciones personales rigen sólo con una diferencia para los dos tipos de contribuyentes. Otro punto, que no quedó muy claro luego de la reglamentación de la AFIP, es la diferencia que se produce a favor de los empleados que cobran el sueldo de agosto a fin de ese mes, con relación a los que lo perciben dentro de los primeros cuatro días hábiles de septiembre. En este punto, la primera cuota de devolución tendría que haber sido para ambos casos por el mismo mes de agosto, independientemente el momento en que se pague el sueldo. Para ambos casos en la determinación de la retención del propio mes de agosto ya regirá las deducciones incrementadas. Lógicamente que el aumento de las deducciones es necesario, pero no fue suficiente, ya que este año sólo subieron inicialmente un 29,29%.

Otra controversia es que se deja afuera del aumento del 20%, a las deducciones de los pocos vínculos familiares que aún quedan dentro del régimen. Las deducciones por cónyuge y por hijo siguen siendo del mismo importe; no queda claro que si al aumentarse el mínimo no imponible también aumentan los niveles de ingresos anuales de los familiares que quedan habilitados para poder descontarse. Tampoco se aclara si el importe de servicio doméstico, que tiene en cuenta el importe anual del mínimo no imponible, también se incrementa en un 20%. Por último, en los considerando del decreto se deja aclarado que el Congreso finalmente tendrá que considerar la medida, por medio de la sanción de una ley en el futuro.

Cómo se perjudican los empleadores Pymes:

Hasta el año 2008 la Resolución 1261 de la AFIP, que reglamentaba la retención del Impuesto a las Ganancias en los sueldos, establecía que en el caso de que se reintegren retenciones a favor de los empleados, el saldo a favor que se origina por ese motivo podía ser utilizado para compensar contra el importe de la declaración jurada o de los anticipos del propio impuesto que tiene que pagar la empresa. Luego, la resolución 2437 y la actual 4003, ambas de la AFIP, restringieron esa medida y únicamente permiten computar el crédito de las devoluciones de las retenciones de los sueldos, contra el mismo impuesto y si aún quedara algún saldo se puede trasladar a los meses siguientes o solicitar la devolución ante la AFIP; con la dificultad que ello significa.

Sin embargo, agravando aún más las cosas, cuando se genera la declaración del programa SICORE, el mismo no permite compensar el saldo a favor por las devoluciones originadas en los sueldos contra el importe a pagar (del mismo impuesto) referido a las retenciones realizadas en los pagos a los proveedores. De esta manera, el crédito únicamente podrá ser compensado contra otras retenciones futuras que se realicen por el pago de los sueldos. Las Pymes, que en muchos casos pagarán en los próximos meses sueldos brutos mensuales inferiores para solteros de $ 55.376 y para casados con dos hijos que no llegan a $ 70.274, dejarán de retener el impuesto y recién podrán recuperar el saldo que devuelvan en septiembre y octubre a sus empleados, con suerte, recién el año que viene