La debacle de la deuda deja a la Argentina frente a una difícil decisión

Argentina se precipita hacia otro default de deuda desordenado. Sería el noveno en la historia del país. El momento es altamente inusual, dado que faltan dos meses para las elecciones presidenciales y que transcurrió menos de un año desde que recibió un paquete de rescate del FMI que ya había sido elevado. Pero también es un reconocimiento de la realidad. Las conjeturas del fondo sobre la capacidad de la Argentina de renovar su deuda a corto plazo resultaron extremadamente optimistas ante la incertidumbre política. Una reciente subasta del banco central que cubrió sólo una fracción de la deuda que vencía puso en relieve cuánto le está costando a Argentina refinanciar su enorme acumulación de deuda nominada en dólares estadounidenses.

La rotunda derrota del presidente Mauricio Macri en una elección primaria nacional el 11 de agosto provocó una prolongada turbulencia en los mercados financieros. La moneda se debilitó cerca de 25% desde los comicios, lo que llevó el coeficiente de deuda pública/PBI del país a un nivel cercano a 100%, comparado con el 86% de fines de 2016. El ministro de Economía anunció el miércoles que la Argentina buscará un "reperfilamiento voluntario" de su deuda, si bien se refirió a que el problema es de liquidez y no de solvencia. La distinción no tiene importancia. Las prórrogas de vencimientos son consideradas defaults en las agencias de calificación crediticia. Y a los inversores institucionales no les dieron alternativa a la demora en el pago de u$s 7000 millones de deuda a corto plazo que ha impuesto el gobierno. Argentina ahora tratará de negociar una reestructuración del resto de sus deudas, divididas entre los u$s 44.000 millones que le debe al FMI y u$s 50.000 millones en bonos internacionales. Será difícil llegar a un rápido acuerdo, cualquiera sea.

Es altamente improbable que sea exitosa la renegociación de la deuda de u$s 44.000 millones con el FMI. En primer lugar porque nunca se hizo antes. Lo más probable es que el fondo permita que Argentina caiga en cesación de pagos o que firme un nuevo rescate con dinero fresco, emitiendo un crédito nuevo para pagarse a si mismo. Pero aún éso tendrá que sortear importantes obstáculos. La reciente declaración de Alberto Fernández, el principal candidato presidencial de Argentina, en la que acusa al FMI de empeorar parte de los problemas del país y de facilitar la fuga de capitales constituye un mal presagio. El FMI también enfrenta una fuerte resistencia interna. El programa de u$s 57.000 millones del año pasado para Argentina fue el más elevado de la historia del fondo y recibía un fuerte apoyo de la entonces directora gerente Christine Lagarde. El diseño de fuertes desembolsos anticipados (más de tres cuartas partes de los fondos ya se desembolsaron) estará bajo análisis, en particular dados los antecedentes de la Argentina respecto a las deudas.

Los problemas económicos del país están muy arraigados. Pero Macri tiene parte de la responsabilidad por no haberlos abordado con mayor robustez. Los años de grandes déficits fiscales y de cuenta corriente recién ahora están controlados, el último gracias más al derrumbe de las importaciones que de cualquier mejora sustancial de las exportaciones. Si Macri hubiera acelerado la consolidación fiscal a principios de su mandato hace cuatro años y confiado más en la financiación local, las vulnerabilidades de Argentina habrían sido mucho menores. Este problema que viene con "el pecado original" ha sido la ruina del país en repetidas oportunidades.

La recesión, el desempleo de dos dígitos y la inflación que va camino a ser de 65% deja a Macri con pocas probabilidades de ganar la elección. Argentina ahora enfrenta una difícil decisión. La votación de octubre colocará las negociaciones de la reestructuración de la deuda en manos del próximo gobierno, por lo que quedan por delante meses de incertidumbre. Eso puede sólo elevar la presión sobre el peso. Una opción es que la cooperación entre el gobierno y la oposición determine una vía aceptable para avanzar con el FMI. Adelantar las elecciones es otra. La clase política de Argentina debe elegir.

