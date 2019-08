El BCRA recomprará Letes y Lecap a fondos comunes para cubrir rescates

Hubo una reunión cumbre entre el Banco Central (BCRA), Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Cámara de Fondos Comunes de Inversión para definir la situación de los fondos comunes de inversión afectados por el impago de letras del Tesoro. El BCRA licitará mañana por la tarde la recompra de Letes y Lecap por hasta 20% de lo que tenga cada Fondo

Sobre el total de activos Letes y Lecap representan el 17%, unoa $ 24.000 millones. “No hay monto, es por precio. Pero es hasta el 20% del patrimonio del Fondo. Mañana a la tarde cuando tengan el panorama veremos”, reveló una persona allegada a la operación.

Desde la Cámara de Fondos dijeron que no hay nada cerrado de lo que pasará mañana con la posibilidad de los ahorristas de suscribir o rescatar sus cuotapartes: “Algunos estarán para abrir y otros no. Por ahora no hay una posición definida”.

Además, ya están firmados la resolución conjunta de las Secretaría de Finanzas y Hacienda y la resolución general de CNV: habilita a implementar el derecho al trato igualitario a las personas humanas que invirtieron en Fondos Comunes de Inversión que tenían en sus carteras títulos públicos de corto plazo alcanzados por dicho decreto.

Mirá también Los últimos defaults de la Argentina La Argentina tuvo al menos parte de su deuda en cesación de pagos durante más de 15 de los últimos 18 años.

Lo que se hizo fue facultar a las Sociedades Gerentes a adecuar sus carteras de inversión agrupándolas según las características de sus activos y/o el tipo de cuotapartistas (humanas o jurídicas), a los fines de tornar operativa la medida.

“El funcionamiento del fondo es el mismo, si mañana abren los Fondos, deberían segmentar para habilitar para rescatar una Lete. La segmentación lo define cada Fondo según su cartera, la CNV lo está permitiendo”, revelan en el Gobierno.