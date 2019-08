Deuda: Macri envía el proyecto al Congreso, pero la oposición pone reparos

Tras el anuncio de Hernán Lacunza del miércoles pasado de las cuatro iniciativas con las que buscan aplazar los vencimientos de deuda, en el Ministerio de Hacienda trabajaban ayer para ultimar detalles del proyecto de ley para ofrecer un canje voluntario a los tenedores de bonos bajo ley argentina. Según tienen previsto, esta norma ingresaría hoy al Congreso, aunque aún faltaban terminar de delinear parte de la legislación.

En concreto, el Ejecutivo presentará al Senado entre hoy y el lunes el proyecto de ley para ofrecer a los tenedores de bonos bajo ley local la posibilidad de cobrar el título más adelante, mediante algún instrumento que no implicará ninguna quita de capital ni de intereses, según detallaron fuentes de Hacienda. La presentación se hace en la Cámara Alta porque es la vinculada a temas de deuda y finanzas.

Además, está previsto que Lacunza asista el miércoles próximo, a las 15, a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación para exponer y responder consultas de los legisladores acerca de las medidas anunciadas ayer, que prometen posponer pagos de deuda por unos u$s 105.000 millones.

Sobre el proyecto de ley que va a entrar al Senado, la norma abarca títulos públicos bajo ley argentina con vencimientos en los próximos 10 años, aunque algunos quedan afuera. Se trata de "los bonos provincias, Bonos Plan Gas, Bonte 2020, Bote 2021, Bote 2023, Bote 2026, Discount Ley AR, Discount ARS, Discount USD, Discount EUR, Discount JPY, PR13 y PR15", de acuerdo al detalle explicitado desde el entorno de Lacunza

Otro aspecto es que se va a incorporar en la norma son las cláusulas de acción colectiva (CAC) "que le permitan un ordenado reperfilamiento de los vencimientos, en forma similar a los títulos bajo ley extranjera", detalló un comunicado de Hacienda. Bajo esta cláusulas, si una mayoría de inversores o tenedores de esos títulos (no todos necesariamente) aceptan las nuevas condiciones, éstas se extienden a todos los tenedores de bonos.

Con el canje voluntario de estos títulos bajo legislación local, el Gobierno confía en postergar pagos por unos u$s 20.000 millones, de acuerdo a números de funcionarios de la Secretaría de Finanzas. Este monto se suma a los de las Letes, Lecap, Lecer y Lelink, por unos u$s 10.000 millones; a otros u$s 30.000 millones de los bonos bajo legislación extranjera; y a los u$s 44.542 millones que, por ahora, según lo recibido, hay que devolver al Fondo Monetario Internacional entre 2021 y 2023, para lo cual también se comenzaron negociaciones para reperfilar esos vencimientos (ver recuadro).

Sobre la negociación con los tenedores de bancos con legislación extranjera, ayer empezaron a establecer contactos para recibir propuestas para las diferentes series de bonos emitidas. De acuerdo a la cláusula de acción colectiva vigente, en el caso de una serie se debe conseguir el 75% de aceptación, mientras que si se trata de un conjunto de series, la condición es lograr los dos tercios, en general, con un 50% en cada una de las series.

Los tenedores de estos títulos que se toman para estas operaciones, que anunció el miércoles Lacunza acompañado por todo su equipo en el microcine del Palacio de Hacienda, es como estaban al 31 de julio de este año. "La foto que se toma es a esa fecha para evitar los pases de manos especulativos de las últimas semanas", dijo una fuente del entorno del ministro.

Mediante estas medidas, se buscará, por un lado, extender el vencimiento de la deuda de corto plazo para inversores institucionales y no para personas humanas, que cobrarán la totalidad de sus acreencias en tiempo y forma. Sobre esos inversores a los que les extenderán los vencimientos entre 3 y 6 meses, Lacunza dijo que son alrededor del 10% y que también cobrarán sin quita. Ayer se avanzó, dentro de los fondos comunes de inversión, la posibilidad de discriminar dentro de estos a las personas físicas (ver F&M).

Si bien desde el Gobierno buscaron alejar el fantasma del default y, además, intentaron instalar que se trata de un reperfilamiento y no de un canje, ayer se conoció que la calificadora de riesgo Standard & Poor´s redujo la calificación de la deuda y la definió en la categoría "default selectivo", para el caso de la operación con los títulos a mediano y largo plazo y, para los instrumentos de corto plazo (Letes, Lecaps y Lecer) se trata de un "default".